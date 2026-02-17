El fugitivo de 'los mil nombres' fue detenido tras acudir a un hospital pese a usar documentación falsa

La Policía Nacional detuvo en Madrid al fugitivo peruano conocido como 'El hombre de los mil nombres' tras año y medio oculto en España debido a que acudió a un centro hospitalario, lo que reveló su verdadera identidad pese a que usaba documentación falsa para tratar de pasar desapercibido.

Se trata de un fugitivo relacionado con la pandilla peruana 'Los Terribles del 17' y que era reclamado en este país por su presunta participación en un delito de tenencia de explosivos, motivo por el que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención para Extradición emitida por Interpol.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han señalado que el fugitivo llevaba año y medio en España sin cambiar de vivienda, ya que su movilidad estaba limitada gravemente tras una reyerta con una banda rival en Perú.

Para evitar los controles policiales, usaba documentación de su hermano, aunque su error fue ingresar en un centro hospitalario, lo que facilitó su localización en Madrid.

El arrestado, conocido en Perú como 'El hombre de los mil nombres', era consciente de la orden de detención y extradición por parte del país latinoamericano, por lo que tomaba todo tipo de precauciones, incluyendo el borrado de manera intencionada de sus huellas dactilares, según ha informado la Policía en una nota de prensa.

En el año 2012 el ahora detenido participó en una fuga masiva del penal de Challapalca, una prisión de máxima seguridad en Perú. En octubre de 2024 fue detenido por la Policía Nacional de Perú, mientras tenía en su poder un artefacto explosivo y munición de 9 milímetros, además de que existían indicios de su implicación en delitos de extorsión y sicariato.

Las autoridades peruanas solicitaron la colaboración de la Policía tras detectar que el reclamado podría residir en España, lo que derivó en la detención en una operación conjunta de agentes de la Comisaría General de Información, la Comisaría General de Policía Judicial y la Brigada Provincial de Información de Córdoba.