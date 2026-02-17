El 20% de los pacientes con un tumor de vías biliares no recibe tratamiento por el rápido deterioro, según una oncóloga

La falta de acceso a tratamientos para los pacientes con tumores de las vías biliares tiene su origen principal en el rápido deterioro clínico que provoca la enfermedad, situación que impide que aproximadamente uno de cada cinco afectados pueda beneficiarse de terapias oportunas. Según consignó el medio Europa Press, la oncóloga Ángela Lamarca, del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, subrayó que este problema se vincula estrechamente con el diagnóstico tardío, frecuentemente motivado por la inespecificidad de los síntomas iniciales como dolor, pérdida de peso, cansancio y alteraciones en análisis clínicos. Este tipo de presentación clínica favorece que las consultas a Atención Primaria sigan siendo la vía a través de la cual hasta el 40 por ciento de los casos llegan a diagnosticarse.

Europa Press reportó que en el contexto del Día Mundial del Colangiocarcinoma, celebrado el 19 de febrero, Lamarca insistió públicamente en la necesidad de mejorar el diagnóstico para superar la barrera que representa el acceso a terapias. Además, la Asociación Tumores de Vías Biliares (ATUVIBI) advirtió que este tipo de cáncer, catalogado como raro y agresivo, evidencia una incidencia creciente en los últimos años y se detecta en el 80 por ciento de los afectados en fases ya avanzadas, cuando la opción de una intervención quirúrgica curativa suele no estar disponible.

El medio Europa Press detalló que el colangiocarcinoma es el cáncer más común dentro de los tumores de las vías biliares y constituye alrededor del 2 por ciento de todos los diagnósticos oncológicos en España. A nivel mundial, el colangiocarcinoma intrahepático se posiciona como el segundo carcinoma primario más diagnosticado en el hígado, después del hepatocarcinoma. Aunque la enfermedad se considera poco frecuente, estudios recientes registran un aumento sostenido en su incidencia, un fenómeno atribuido tanto a los avances en las técnicas diagnósticas como a la influencia de factores de riesgo aún bajo estudio.

El desarrollo científico en esta especialidad ocupa un lugar central entre los objetivos de los expertos, quienes resaltan la relevancia de fortalecer la investigación para comprender a fondo los mecanismos de la enfermedad, identificar los factores de riesgo y perfeccionar los métodos diagnósticos y terapéuticos. Jesús Bañales, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, declaró a Europa Press la urgencia de una investigación sostenida y colaborativa en colangiocarcinoma para mejorar la atención integral de los pacientes afectados por este tipo de cáncer poco frecuente.

En línea con estas preocupaciones, el Consenso Internacional reciente publicado en la revista 'Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology' reúne el trabajo de 147 expertos y representantes de asociaciones de pacientes, procedentes de 35 países, en una revisión exhaustiva del conocimiento científico actual sobre la enfermedad. El documento, elaborado en el marco de la Acción Europea COST Precision-BTC Network, identifica necesidades aún no resueltas y establece directrices estratégicas que priorizan el diagnóstico temprano y el acceso a terapias más eficaces. Según especificó Europa Press, las conclusiones del consenso destacan la importancia de manejar de forma más precisa las clasificaciones anatómicas, histológicas y moleculares, ya que este enfoque impacta tanto en la toma de decisiones clínicas como en la evaluación de casos en comités multidisciplinares.

Asimismo, el documento recoge que las prioridades planteadas por los expertos incluyen la creación de métodos innovadores para una detección más precoz, la búsqueda de biomarcadores predictivos de respuesta, el conocimiento ampliado del entorno tumoral y la optimización de terapias tanto locales como combinadas con tratamientos sistémicos existentes.

Europa Press amplió que el colangiocarcinoma presenta múltiples alteraciones moleculares, lo que lo convierte en candidato a la incorporación de tratamientos personalizados y estrategias de medicina de precisión actualmente evaluadas en ensayos clínicos. Teresa Macarulla, jefa de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona, señaló al medio que el análisis genético de los tumores es fundamental para identificar mutaciones específicas, como las presentes en los genes IDH1 o FGFR2, que pueden guiar el desarrollo de nuevas terapias dirigidas. Macarulla defendió la necesidad de que todos los pacientes accedan a pruebas de secuenciación genética NGS que permitan detectar las alteraciones genómicas y, así, facilitar la inclusión en ensayos clínicos donde estos tratamientos innovadores puedan estar disponibles.

Los esfuerzos de sensibilización pública también forman parte de la estrategia para afrontar el impacto del colangiocarcinoma. La asociación ATUVIBI, según relató Europa Press, organizó un conjunto de acciones durante febrero, entre ellas la campaña 'Ilumina En Verde', una iniciativa que busca concientizar y generar apoyo social para los pacientes y sus familias. Esta segunda edición implica la iluminación de casi 200 edificios institucionales y monumentos en color verde durante el 19 de febrero, lo que coincide con el Día Mundial del Colangiocarcinoma, para dar visibilidad a la enfermedad y a la causa. Entre los espacios emblemáticos que se suman este año figuran la Fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia, el Congreso de los Diputados y el Senado en Madrid, así como otros lugares destacados en distintas regiones del país.

Europa Press recalcó que la campaña logró, por primera vez, una proyección internacional, con participación de edificios y monumentos en Portugal, Italia, Reino Unido, Eslovaquia y varios países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Colombia y Paraguay. De este modo, el mensaje de acompañamiento y apoyo se extiende más allá de las fronteras españolas y pretende servir de impulso tanto para la comunidad médica, como para las personas directamente afectadas y sus allegados.

Este panorama refleja el conjunto de desafíos que afrontan quienes padecen tumores de vías biliares: una tendencia a diagnósticos en fases avanzadas, la dificultad que generan los síntomas poco específicos en el reconocimiento precoz, el acceso desigual a terapias innovadoras y la urgencia de contar con una investigación cada vez más sólida. La articulación entre la labor clínica, el desarrollo científico y las iniciativas de sensibilización representa el eje sobre el cual pacientes, asociaciones y expertos trabajan, tal como fue consignado por Europa Press.