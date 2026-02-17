Ana Alonso: "Me quito el sombrero con Lindsey Vonn, ojalá de mayor yo fuera como ella"

La esquiadora española Ana Alonso ha elogiado este martes a su homóloga estadounidense Lindsey Vonn, ante quien se quitaría "el sombrero" pese a las críticas recibidas por competir lesionada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, y en el mismo sentido ha admitido que "ojalá de mayor" fuese "como ella".

"Para mí desde siempre ha sido una gran referente, desde que competía antes. Cuando a mí me pasó lo de la lesión, fue una fuente de inspiración por el hecho de saber que hay una mujer con 40 años con una rodilla de titanio cumpliendo todas las cosas y que ella ha remado siempre; a mí me hacía creer que, si ella lo había hecho, yo podía también conseguir lo mío. Lo último que hizo, con esto de su lesión, ponerse en una línea de salida de un descenso... yo me quito el sombrero; o sea, ojalá de mayor yo fuera como ella, la verdad", dijo Alonso en rueda de prensa desde Italia.

Luego analizó sus propias pruebas de esquí de montaña. "El escenario es diferente y el ambiente es diferente. Todo esto es algo nuevo que nunca antes habíamos experimentado. Pero lo que viene a ser la competición y la gente contra la que vamos a competir es la misma de siempre, con la que competimos hace dos semanas, con la que competimos hace un año en el mismo circuito. Creo que por esa parte sí que estamos tranquilos porque no vamos a hacer nada nuevo que no sepamos hacer", afirmó la deportista granadina.

"Vamos a enfrentarnos a los mismos de siempre. Y la parte del ambiente, del escenario nuevo, yo creo que es algo que nos ha motivado mucho y de lo que queremos disfrutar al máximo", reiteró antes de hablar sobre su última lesión grave. "Yo llego aquí muy bien, muy contenta de haber conseguido llegar aquí a los Juegos, que para mí esto ya es una victoria", destacó.

"Y nada, un porcentaje sinceramente tampoco interesa decir porque creo que nadie ni estando sana al 100% igual puede decir que está al 100% porque cada día y cada carrera depende de cómo estás. Entonces, yo me siento muy bien, tengo las rodillas estables, que era lo más importante, y voy con mucha confianza y seguridad", insistió Alonso al respecto.

Más tarde fue peguntada sobre sus referentes en la etapa formativa. "Yo cuando empecé también tuve la suerte de que en el equipo había un grupo de chicas muy buenas. Entre ellas, quizás destacaba Clàudia Galicia, que fue dos veces seguidas campeona del mundo. Al final, cuando tienes en tu equipo a gente que gana Campeonatos del Mundo y los demás están siempre en podio de Copa del Mundo, es algo que te hace soñar", argumentó.

Luego volvió a charlar sobre sus graves lesiones tras ser atropella mientras entrenaba. "Sé que han sido meses muy duros, sobre todo el primer mes y medio o segundo mes, porque he tenido que hacer las primeras semanas dependiente para casi todo lo que una persona tiene que hacer. Y esto fue duro, también fue duro ver que toda la gente estaba entrenando y que yo no podía hacer la mitad de las cosas que el resto hacía", desveló.

"Seguir creyendo en que era posible llegar a los Juegos, cuando ni siquiera podía casi caminar, pues era como pensar que puedes volar. Entonces sí que fueron momentos muy duros, pero he tenido la suerte de estar muy bien acompañada siempre de un equipo de profesionales que me han acompañado día a día y que me han hecho creer que era posible", aseveró.

Por otra parte, identificó a sus máximos oponentes de cara a estos JJ.OO. "Al final Francia, Suiza e Italia son las grandes rivales, pero luego siempre hay gente que puede dar un campanazo ese día. Y para el relevo es lo mismo, nuestros grandes rivales son Francia, pero también Suiza y Austria nos estarán dando guerra seguro", advirtió.

"Hemos hecho un pequeño rodaje y ha ido todo bien. Con ganas de mañana activarnos un poco. Y respecto al proceso, yo creo que en mi caso al final, desde que sabemos que esto iba a ser olímpico, han sido cuatro años de especializarnos mucho, centrarnos un poco más en estas disciplinas olímpicas. En mi caso, en esprint siempre ya venía compitiendo, pero con el relevo fue una prueba que se ha diseñado específicamente para estos JJ.OO. Sí que me motivó mucho ir mejorando y ver qué conseguimos", apuntó.

"El resultado me hacía soñar que podíamos hacer algo grande aquí en los Juegos. El año pasado, cuando conseguimos esa plaza en el relevo, sabíamos que teníamos un año por delante para prepararlo con mucho cariño y así ha sido. En mi caso estuve un poco truncada por el tema del accidente, pero igualmente hemos hecho el trabajo bien. Y creo que no es solo algo de estos últimos meses, sino que es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años", concluyó Alonso.