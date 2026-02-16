La Bolsa de Londres sube 0,26 % y marca nuevo récord impulsado por la industria de defensa

Londres, 16 feb (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,26 % y registró un nuevo récord al cierre en una jornada impulsada por las cotizadas del sector militar y de defensa.

El índice principal londinense, FTSE-100 o 'footsie', avanzó 43,91 puntos, hasta un nuevo máximo de 10.473,69, mientras que el secundario, FTSE-250, perdió un 0,22 %, o 51,80 puntos, hasta 23.375,47.

Desde que superase por primera vez en su historia la marca de los 10.000 puntos en el primer día de cotización de 2026, el FTSE-100 se encuentra en sus niveles máximos históricos y ha acumulado varios récords en lo que va de año.

El banco Natwest encabezó las ganancias en la City londinense y aumentó sus acciones un 4,76 %, si bien las contratistas militares coparon las mayores subidas, lideradas por Melrose Industries, que sumó un 3,89 % y seguido de Babcock International Group (+3,89 %) y BAE Systems (+3,10 %).

Por su parte, entre los perdedores del día estuvieron la compañía de embalajes Mondi, que cedió un 4,27 %, además de la constructora inmobiliaria Barratt Redrow, que disminuyó un 3,86 % y el fondo de gestión patrimonial St. James´s Place, que cayó un 3,85 %. EFE