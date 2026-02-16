Agencias

La Bolsa de Londres sube 0,26 % y marca nuevo récord impulsado por la industria de defensa

Guardar

Londres, 16 feb (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,26 % y registró un nuevo récord al cierre en una jornada impulsada por las cotizadas del sector militar y de defensa.

El índice principal londinense, FTSE-100 o 'footsie', avanzó 43,91 puntos, hasta un nuevo máximo de 10.473,69, mientras que el secundario, FTSE-250, perdió un 0,22 %, o 51,80 puntos, hasta 23.375,47.

Desde que superase por primera vez en su historia la marca de los 10.000 puntos en el primer día de cotización de 2026, el FTSE-100 se encuentra en sus niveles máximos históricos y ha acumulado varios récords en lo que va de año.

El banco Natwest encabezó las ganancias en la City londinense y aumentó sus acciones un 4,76 %, si bien las contratistas militares coparon las mayores subidas, lideradas por Melrose Industries, que sumó un 3,89 % y seguido de Babcock International Group (+3,89 %) y BAE Systems (+3,10 %).

Por su parte, entre los perdedores del día estuvieron la compañía de embalajes Mondi, que cedió un 4,27 %, además de la constructora inmobiliaria Barratt Redrow, que disminuyó un 3,86 % y el fondo de gestión patrimonial St. James´s Place, que cayó un 3,85 %. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La delegación rusa llegará a Ginebra el martes por la mañana y regresará el miércoles

Infobae

La condena contra Fillon se hace firme tras retirar su recurso ante el Tribunal Supremo

Infobae

'Nina Roza', una delicada cinta canadiense sobre la identidad, compite en la Berlinale

Infobae

Steven Spielberg y Zoe Saldaña, entre los donantes a la familia de James Van Der Beek

Infobae

Zelenski celebra la amistad de aliados de Ucrania con el premio de conferencia de Múnich

Infobae