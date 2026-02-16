iOS 27 supondrá una limpieza en el sistema operativo de iPhone que mejorará la eficiencia

Apple implementará una depuración profunda en el código fuente de su sistema operativo móvil, en busca de mayor autonomía y un funcionamiento más ágil en los dispositivos. Según reportó Bloomberg, la próxima actualización, iOS 27, eliminará fragmentos de código considerados obsoletos, reescribirá procesos internos y actualizará aplicaciones para lograr una plataforma más eficiente y simple, lo que habilitará mejoras en la duración de la batería y facilitará posteriores actualizaciones.

Tal como detalló el periodista Mark Gurman en su boletín Power On, el enfoque técnico de iOS 27 contrasta con la actualización previa, iOS 26, que priorizó cambios estéticos y la integración de funciones de inteligencia artificial. Esta vez, Apple apuesta por un proceso de “limpieza” estructural interna, removiendo elementos internos que frenaban la velocidad y dificultaban el soporte a largo plazo. La compañía prevé que esa depuración derivará en un sistema más estable y veloz, con beneficio directo para los usuarios en materia de autonomía y rendimiento, según las fuentes consultadas por Bloomberg.

El antecedente más cercano de una revisión integral del software en Apple se remonta a 2009, con el lanzamiento de Snow Leopard para los ordenadores Mac. Esa actualización priorizó optimizar el funcionamiento sobre incluir nuevas funciones, estrategia que la empresa busca replicar en el ámbito de sus teléfonos inteligentes, de acuerdo con la información consignada por Bloomberg.

Gurman explicó que, junto con la depuración interna del sistema operativo, Apple mantendrá su atención en el desarrollo de funciones de inteligencia artificial, particularmente en Siri, el asistente digital. Aunque el avance en este terreno es una prioridad para Apple ante la competencia de compañías como OpenAI, la introducción de las novedades en Siri experimentará demoras y solo se dará a conocer en versiones posteriores, a partir de las actualizaciones 26.5 y 27. Señaló que “tiene sentido que Apple se tome el tiempo para perfeccionar estas funciones. Pero para cuando se lancen, OpenAI y otros competidores probablemente habrán avanzado aún más”, según publicó Bloomberg.

El despliegue de iOS 27, además de fortalecer la autonomía y agilidad del sistema, simplificará el mantenimiento y la evolución de iPhones a futuro. Apple espera que cada nuevo ciclo de desarrollo resulte menos complejo y más eficiente luego de la reestructuración de base, lo cual se traduzca en una mejor experiencia de usuario. Bloomberg detalló que la empresa prepara estas mejoras para mantener la competitividad frente a otros gigantes tecnológicos que avanzan rápidamente en el desarrollo de inteligencia artificial.

En cuanto a los dispositivos actuales, Apple estima que la penetración de iOS 26 alcanza ya un 74 por ciento en los teléfonos lanzados en los últimos cuatro años, indicó Bloomberg a partir de datos de la compañía. Esta tasa de adopción permitiría desplegar de inmediato las ventajas futuras de iOS 27 entre la mayoría de los usuarios activos, una vez que se complete el proceso de depuración técnica.

En el ámbito de la inteligencia artificial, Apple trabaja en conjunto con Google para reforzar los algoritmos que darán soporte a la nueva versión de Siri. El próximo 4 de marzo, la empresa realizará un evento en el que, según adelantó Bloomberg, podría revelar detalles sobre las primeras funciones renovadas del asistente digital y formalizar la colaboración tecnológica con Google.

Mediante este rediseño a nivel de código y la implementación de herramientas de inteligencia artificial mejoradas, Apple busca posicionar sus dispositivos en la competencia global de rendimiento y autonomía, a la vez que refuerza la plataforma de desarrollo para próximas actualizaciones. La expectativa extensiva es que el enfoque centrado en la calidad del sistema operativo y el avance coordinado en inteligencia artificial permitan a la compañía responder al ritmo innovador marcado por sus principales competidores.