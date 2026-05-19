El G7 y la UE refuerzan su compromiso para proteger a los menores en el entorno digital

París, 19 may (EFE).- Los ministros de Educación de los países miembros del G7 y de la Unión Europea reafirmaron este martes su compromiso para reforzar la protección de los menores en el entorno digital, durante una reunión impulsada por la presidencia francesa del grupo de los siete países más ricos del mundo.

En un comunicado difundido por la presidencia francesa del G7, los ministros advirtieron sobre los riesgos crecientes que enfrentan los menores en internet, entre ellos la exposición a contenidos inapropiados, el acoso en línea y hábitos de uso excesivo que pueden afectar la atención, el bienestar y la salud mental.

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En este contexto, reafirmaron el papel central de los sistemas educativos en la promoción del bienestar infantil y se comprometieron a reforzar la educación digital y mediática desde edades tempranas.

Los docentes, señalaron, deben acompañar a los estudiantes en la adquisición de competencias digitales que permitan un uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías.

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Los ministros también subrayaron la necesidad de vigilar el uso de dispositivos digitales durante el horario escolar y de apoyar tanto a las familias como a la comunidad educativa en esta tarea.

Asimismo, defendieron la importancia de ofrecer alternativas al tiempo frente a las pantallas mediante actividades culturales, artísticas y deportivas.

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No obstante, insistieron en que la protección de los menores en el entorno digital no puede recaer únicamente sobre las escuelas. "Se requiere un enfoque colectivo de toda la sociedad, respetando siempre el interés superior del niño", señalaron.

Finalmente, los ministros reiteraron su voluntad de continuar trabajando conjuntamente para garantizar que los niños puedan "crecer, aprender y desarrollarse plenamente en la era digital" y expresaron su intención de mantener este compromiso más allá de 2027 bajo las futuras presidencias del G7.

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Esta iniciativa forma parte de las prioridades que Francia promueve durante su presidencia del G7 y que tendrán un lugar destacado en la próxima cumbre de líderes prevista en Évian (sureste), del 15 al 17 de junio. EFE