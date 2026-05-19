Comunistas de Venezuela dicen que caso de Alex Saab muestra la "doble moral" del Gobierno

Caracas, 19 may (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, consideró que la deportación del empresario Alex Saab a EE.UU. evidencia la "doble moral" del Gobierno, tras recordar que lo defendió en su momento como un diplomático venezolano ante las acusaciones de Washington y ahora lo presenta como un ciudadano colombiano.

"Hace unos meses el Estado venezolano invirtió millones en la campaña 'Free Alex Saab', mientras hoy lo presenta como ciudadano colombiano", dijo Jackeline López, integrante del PCV, en una nota de prensa difundida este martes por el partido.

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En ese sentido, indicó que el Gobierno cambia la narrativa sobre Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, dependiendo de sus intereses políticos.

"Hoy alguien es héroe y mañana es señalado. Ese doble discurso expone una profunda crisis institucional y política", sostuvo.

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López además cuestionó cómo Saab, siendo colombiano, pudo ocupar funciones ministeriales en Venezuela, si las leyes nacionales prohíben a los extranjeros ocupar cargos públicos.

El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez informó el sábado sobre la deportación de Saab a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en dicho país.

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El lunes y tras los cuestionamientos de diversos sectores, la presidenta encargada defendió la deportación, al argumentar que se trata de una decisión basada en los intereses del país y señalar que Saab tiene nacionalidad colombiana y no venezolana.

El empresario, detenido por primera vez el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente deportado a Estados Unidos en octubre de 2021, fue nombrado diplomático de Venezuela mientras se encontraba en prisión y en 2024, ya en libertad, fue designado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

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Maduro, de hecho, lo defendió como un hombre que ayudó a Venezuela a conseguir medicinas y alimentos en medio de la escasez que vivió el país en su primer período de Gobierno (2013-2019).

Sin embargo, el mismo lunes el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, indicó que Saab cometió "fraudes de todo tipo" que se están investigando y aseguró que el empresario tenía una cédula de identidad venezolana "fraudulenta" desde 2004.

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"Él se presentó con una cédula fraudulenta y con esa cédula hizo algunas cosas y cuando nosotros buscamos y se hizo una investigación detallada, detallada, no hay ningún expediente (...) que certifique que esa persona sea venezolano, por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo", explicó Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En ese sentido, recordó que el artículo 271 de la Constitución venezolana establece que extranjeros "responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hecho contra el patrimonio público de otros Estados y contra de los derechos humanos" deben ser deportados.

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Previamente, un tribunal federal de Miami acusó nuevamente a Saab de lavado de dinero. EFE