El Henares vuelve a umbral naranja en Guadalajara pero se mantienen limitaciones de acceso por precaución

El Ayuntamiento de Guadalajara ha informado de que el río Henares ha vuelto a situarse en umbral naranja a su paso por la ciudad, según los datos de control hidrológico disponibles en la jornada de este lunes.

A pesar de esta evolución favorable, se mantienen las limitaciones de acceso a las zonas del entorno fluvial hasta que el caudal descienda de manera estable al umbral amarillo, garantizando así las condiciones óptimas de seguridad.

Las previsiones meteorológicas para las próximas horas son favorables, al no esperarse precipitaciones significativas que puedan alterar la tendencia descendente del caudal, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Del mismo modo, no se prevé la realización de desembalses que pudieran afectar al nivel del río. El Ayuntamiento continúa realizando un seguimiento permanente de la evolución del Henares y actualizará la información a la ciudadanía en caso de que se produzcan cambios relevantes.

Los servicios municipales mantienen una vigilancia permanente sobre la evolución del río desde el pasado 2 de febrero y de los umbrales de alerta y están atentos a la información que se pueda derivar de los organismos competentes.

Como medida preventiva, se mantiene la recomendación a la ciudadanía extremar la precaución y no acercarse a las márgenes del río ni a zonas inundables, así como respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de Policía Local y Protección Civil.

