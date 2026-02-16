Carlos Alcaraz se mantiene en el número uno y supera en el ranking histórico a Jim Courier

El tenista Carlos Alcaraz ha sobrepasado la marca histórica de Jim Courier al convertirse en el decimotercer jugador masculino con más tiempo como número uno mundial en la clasificación ATP, una hazaña que alcanzó al completar 59 semanas en la cima, según publicó el medio del que proviene la información. Esta semana adicional consolida la posición del deportista murciano, distanciándose no solo del estadounidense Courier, quien sumó 58 semanas en lo alto, sino también del italiano Jannik Sinner, el principal perseguidor en el ranking, al que supera por 2.850 puntos.

Según consignó la fuente, Alcaraz recuperó el primer puesto del ranking mundial en septiembre de 2025 y, desde entonces, se mantiene como líder. El enfrentamiento con Sinner continúa siendo uno de los focos de atención del circuito profesional, ya que ambos jugadores disputan semana a semana la supremacía en los principales torneos internacionales. El próximo capítulo de esta competencia está previsto en el ATP 500 de Doha, donde el tenista italiano intentará recortar la diferencia de puntos y acercarse al liderato que ostenta el español.

Tal como publicó el medio, las 59 semanas de permanencia en el puesto número uno colocan a Alcaraz ante el nuevo reto de superar la barrera de las 66 semanas, registro que podría igualar durante la disputa del Masters 1000 de Montecarlo, agendado para el mes de abril. A pesar de este logro, la cifra aún queda distante de las 209 semanas que logró Rafael Nadal, quien continúa como el representante español con mayor duración al frente del ranking ATP.

La información publicada también destaca los movimientos de otros jugadores españoles en la clasificación. Alejandro Davidovich, originario de Málaga, ha alcanzado por primera vez la decimocuarta posición, el mejor lugar de su carrera hasta el momento. Por su parte, Jaume Munar se mantiene entre los mejores 40 tenistas del mundo, situándose en la posición 36. Otros nombres destacados como Roberto Bautista, que figura en el puesto número 80, Carlos Taberner, en el 95, y Pedro Martínez, en el 97, completan la lista de españoles situados en el Top 100 de la clasificación ATP.

En el ámbito femenino, el medio detalla que la bielorrusa Aryna Sabalenka continúa en lo más alto del ranking, por delante de la polaca Iga Swiatek y la kazaja Elena Rybakina. Las posiciones entre la segunda y tercera pueden variar en función de los resultados que se produzcan en el torneo WTA 1000 de Dubái, especialmente si Swiatek logra una actuación destacada.

El panorama para las tenistas españolas en la clasificación WTA refleja cambios en las posiciones más altas. Paula Badosa, originaria de Cataluña, figura en el puesto número 70 tras perder posiciones en los últimos meses, mientras que Jessica Bouzas y Cristina Bucsa han logrado superarla, ocupando los lugares 48 y 63 respectivamente. Kaitlin Quevedo y Leyre Romero, situadas en los puestos 132 y 142, buscan avanzar dentro de la élite y acceder al Top 100, un objetivo que podría modificar la representación española en las posiciones destacadas del tenis femenino internacional.

De acuerdo con los datos publicados, Carlos Alcaraz se consolida como una figura central del tenis mundial al sumar una nueva semana en la cumbre del ranking ATP y establecer un nuevo récord español, mientras que la competencia tanto en el circuito masculino como femenino mantiene un dinamismo constante con jugadores nacionales e internacionales buscando escalar posiciones en la clasificación.