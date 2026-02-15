Agencias

Albares recibirá en Madrid al canciller de Cuba para analizar la situación en la isla

Madrid, 15 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, recibirá este lunes por la tarde en Madrid a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, confirmaron a EFE este domingo fuentes de Exteriores.

El responsable de la diplomacia cubana, que estaba de visita en China recabando apoyos ante el cerco energético impuesto por Estados Unidos a la isla caribeña, ha solicitado la entrevista con Albares aprovechando su paso por la capital española de vuelta a su país.

El encuentro estará centrado en la situación que atraviesa Cuba y ambos ministros abordarán también la próxima Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

La visita de Rodríguez a Pekín formaba parte de una gira con la que el Gobierno cubano busca el apoyo de sus aliados tradicionales, entre los que también figuran Rusia y Vietnam, después de que Estados Unidos haya incrementado la presión contra la isla tras capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de año. EFE

