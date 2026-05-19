Despega desde Kurú el cohete con la misión Smile para entender mejor las tormentas solares

Redacción Ciencia, 19 may (EFE).- El cohete Vega-C despegó este martes desde el puerto espacial europeo de Kurú (Guayana Francesa) con Smile, una misión de la Agencia Espacial Europea y la Academia de Ciencias China que ahondará en el conocimiento de las tormentas solares y las perturbaciones resultantes en la Tierra, conocidas como tormentas geomagnéticas.

El lanzamiento, inicialmente previsto para el 9 de abril pero pospuesto por un problema técnico relacionado con el cohete Vega-C, se produjo a las 3:52 hora GMT (00:52 hora local de Kurú).

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Smile ayudará a comprender mejor la interacción entre el Sol y la Tierra, observando el campo magnético terrestre en rayos X.

Así, la misión, que completará una vuelta alrededor de nuestro planeta aproximadamente cada dos días, estudiará cómo responde la Tierra al viento solar.

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De esta forma, mejorará la comprensión y predicción de las tormentas solares y geomagnéticas, y en general la meteorología espacial, que describe las variaciones en el entorno entre el Sol y la Tierra.

La importancia de su estudio se debe a que esta puede tener un impacto real en las actividades humanas, por ejemplo en los sistemas satelitales, y suponer un riesgo para los viajes espaciales.

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Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días. Se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera.

La frecuencia con que estas se generan está relacionada con los períodos de la actividad solar, de unos 11 años de duración y que se conocen como ciclos solares.

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Smile, según sus responsables, será esencial para mejorar los modelos de predicción de las tormentas solares/geomagnéticas y para proteger mejor las infraestructuras tecnológicas.

Para ello utilizará cuatro instrumentos que se complementan; son claves el generador de imágenes de rayos X suaves (SXI), dirigido por la Agencia Espacial Europea, y el generador de imágenes ultravioleta de auroras (UVI), liderado por la Academia de Ciencias China.

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El primero, cuya tecnología está inspirada en los complejos ojos de las langostas, tomará fotografías de la magnetosfera para ver cómo el escudo magnético de la Tierra nos defiende de los peligros del Sol.

Smile también observará las auroras boreales a nivel global. El instrumento UVI, que también tiene contribuciones de la ESA, servirá precisamente para grabarlas y ver cómo la interacción entre el viento solar y la magnetosfera influye en ellas.

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Gracias a este generador de imágenes ultravioletas, Smile será la primera misión en tomar fotografías y vídeos de las auroras durante 45 horas seguidas.

Los otros dos instrumentos son el analizador de iones ligeros (LIA) para la recolección de partículas del viento solar con dos sensores y el magnetómetro (MAG) para medir el campo magnético que transporta el viento solar; ambos dirigidos por la Academia de Ciencias China.

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La misión, que descargará sus datos en estaciones terrestres de la Antártida y China, tiene una duración prevista de tres años y se seleccionó, diseñó e implementó por Europa y China, que también la operarán conjuntamente. Colaboran en ella unos 250 científicos europeos y chinos.

Por parte europea participan 12 países, entre ellos España. El contratista principal del módulo de carga útil -pieza clave que alberga los cuatro instrumentos científicos- es Airbus España; y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) participó con el desarrollo de una pieza esencial del instrumento que permitirá observar en rayos X la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre.

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Además, la española Sener aportó una de las antenas de comunicaciones. Para Diego Rodríguez, director de Espacio y Ciencia de Sener, la misión Smile es "un paso relevante para comprender mejor la interacción entre el Sol y la Tierra y de fenómenos que tienen un impacto directo en nuestra tecnología y en futuras misiones tripuladas". EFE