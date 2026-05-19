Erdogan condena las interceptaciones de la flotilla y afirma que "Israel se rige por una mentalidad fascista"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha condenado "enérgicamente" las últimas interceptaciones de la Marina israelí de embarcaciones de una nueva flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y ha calificado esta operación como prueba de que "Israel se rige por una mentalidad fascista".

"Hoy, hemos presenciado una vez más cómo Israel se rige por una mentalidad fascista", ha afirmado Erdogan en un discurso desde el Palacio Presidencial en el que ha condenado "enérgicamente este acto de piratería y bandidaje contra los pasajeros de la Flotilla, compuesta por ciudadanos de cuarenta países diferentes", entre los cuales, por otra parte, figuran al menos 46 españoles.

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Al hilo, el mandatario turco ha reiterado "Turquía apoya al pueblo de Gaza y a quienes le brindan ayuda" y ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional "para que tome medidas contra las acciones ilegales de Israel, que violan el derecho y las normas internacionales".

Sus palabras han llegado tras la denuncia de la Global Sumud Flotilla, que, a través de un comunicado, ha acusado a Israel de "volver una vez más a secuestrar de forma ilegal y violenta" a voluntarios "en aguas internacionales". "Es piratería. Impunidad cada vez mayor de una entidad genocida (...). Esto se ha convertido en una escena familiar: Israel viola el derecho internacional y los gobiernos miran para otro lado. Que no te insensibilicen", ha apelado el grupo.

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La Global Sumud Flotilla, una de las organizaciones que promueven esta iniciativa, había informado poco después de las 10.00 horas de que lanchas rápidas de la Marina israelí habían comenzado el abordaje de algunas de las embarcaciones de la flotilla, en la que también participan Coalición de la Flotilla de la Libertad y Asociación para la Libertad y la Solidaridad Mavi Marmara.

Según los datos de la propia Global Sumud Flotilla, entre esta y la de la Libertad suman ya 39 embarcaciones interceptadas, más de dos tercios de las 57 que componían el total. Además, al menos diez activistas han sido apresados.

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A este respecto se ha manifestado Farhan Haq, el portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que ha reclamado que "ninguna de las personas a bordo de la flotilla sufra daños".

"Queremos asegurarnos de que esto se resuelva de manera pacífica. Pero las mismas preocupaciones que hemos manifestado siempre sobre estas interceptaciones en alta mar y su estatus se aplican también en este caso", ha manifestado Haq.

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