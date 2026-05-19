Más de 400 firmas apoyan la elección del escritor nicaragüense Sergio Ramírez a la RAE

Ciudad de Panamá, 18 may (EFE).- Una declaración a favor de la candidatura del escritor Sergio Ramírez para ingresar a la Real Academia Española (RAE), fue firmada por más de 400 personas, entre ellas reconocidos escritores, que rechazan los "debates politiqueros" contra la elección del autor nicaragüense.

"Vi que había un ataque y me pareció lo más natural presentar la visión de los que sí creemos que es el mejor candidato, y defender por qué, y simplemente no meternos en debates políticos, simplemente decir que esa elección no era política", afirmó este lunes a EFE el escritor panameño Carlos Wynter Melo, impulsor de la iniciativa.

PUBLICIDAD

Presentada la petición la semana pasada en la web change.org y difundida a través de organizaciones como la Asociación de Editores y Autores (SEA) de Panamá, Wynter Melo se sorprende que vayan "por 400 y algo de firmas", entre ellas las de escritores como los mexicanos Juan Villoro y Emiliano Monge, los argentinos Andrés Neuman y Claudia Piñeiro, el peruano Santiago Roncagliolo, o las colombianas Laura Restrepo y Piedad Bonnett.

La candidatura de Ramírez (1942) para ocupar el sillón L que dejó vacante el fallecido Mario Vargas Llosa se votará este jueves, y aunque la RAE elogió la semana pasada la vida y obra del nicaragüense, un escritor "fundamental, generoso y comprometido", contó con el rechazo de la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, que no la considera moral por el papel que desempeñó el literato en Nicaragua entre 1979 y 1990.

PUBLICIDAD

Ramírez fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) entre 1979 y 1985, en la que "ejerció poder constituyente y ejecutivo de facto"; y además, fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, explica esa organización de víctimas, y agregan que fue una época en la que fueron violentados por el Gobierno "una serie de derechos de la población como el cierre y censura de medios de comunicación, ejecuciones extrajudiciales".

Sin embargo, la declaración impulsada por Wynter Melo, considera "desacertado reducir esta discusión a disputas circunstanciales o a controversias de naturaleza partidista".

PUBLICIDAD

"Introducir debates politiqueros en una deliberación de esta naturaleza corre el riesgo de empobrecer el sentido profundo de una elección que debería estar guiada por criterios de excelencia literaria, trascendencia cultural y contribución al patrimonio lingüístico hispánico", señala la declaración.

Según el pronunciamiento, "la historia de la literatura demuestra que las grandes instituciones culturales se engrandecen cuando privilegian el legado intelectual por encima de las pasiones coyunturales".

PUBLICIDAD

Y Sergio Ramírez "representa, precisamente, una de las voces más sólidas y significativas de la literatura en español de las últimas décadas".

"Su incorporación a la RAE -prosigue- sería coherente con la tradición de una institución que históricamente ha sabido reconocer a escritores cuya obra trasciende fronteras nacionales y dialoga con la comunidad hispanohablante en su conjunto, al reconocer su unidad en la diversidad y anhelo de entendimiento, por encima de las diferencias".

PUBLICIDAD

"La lengua española pertenece a todos. Y quienes la han engrandecido desde la creación literaria merecen ser juzgados, ante todo, por la altura y permanencia de su obra", concluye. EFE