Sumar pide en el Congreso que las azafatas de vuelo tengan jubilación anticipada al igual que los pilotos

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pide que el colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros, donde se incluyen las azafatas, tenga la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada al igual que los pilotos de avión al someterse a los mismos riesgos sanitarios derivados del trabajo que ellos.

La diputada de En Comú integrada en Sumar, Aina Vidal, ha registrado esta iniciativa para intentar buscar solución a lo que entiende una "discriminación", pues el colectivo sufre la misma exposición a la radiación, los mismos cambios de presión o los mismos problemas de sueño que los pilotos.

Estos últimos sí tienen reconocidos coeficientes reductores por la peligrosidad de su trabajo, de manera que un piloto con un coeficiente de 0,4 por cada año trabajado y con treinta años en esa categoría puede anticipar su jubilación doce años y percibir el 100% de la pensión.

Vidal explica que con la Ley de Navegación Aérea se introdujo una disposición para agilizar el reconocimiento de la jubilación anticipada para el personal sanitario que desempeñe su actividad profesional en medios aéreos. Esto, dice la diputada, ha provocado la indignación del colectivo de tripulantes, que está altamente feminizado con un 70% de trabajadoras mujeres, pues llevan "años" reivindicándolo y no se las ha incluido en este atajo legal.

LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, PARA HOMBRES

La proposición no de ley esgrime que entre los colectivos que ya tienen reconocidos coeficientes reductores predominan aquellos más masculinizados, como los mineros, trabajadores ferroviarios, profesionales taurinos, bomberos de las administraciones públicas, hertzianas, policías locales o policías forales de Navarra.

"No parece casualidad que gran parte de los colectivos que ya disfrutan de coeficientes reductores sean para actividades ejercidas principalmente por hombres", expone el escrito de la propuesta, recogido por Europa Press y el que pide agilizar "con urgencia" la revisión de los expedientes de colectivos feminizados que reúnen las características para acogerse a la jubilación anticipada.

Así, Sumar pide recuperar y contactar de oficio los oficios feminizados que habían presentado solicitudes para obtener coeficientes reductores según el procedimiento fijado en 2011 y priorizarlas en el nuevo método para reconocer la jubilación anticipada que entró en vigor a partir de 2025.

A su vez, insta a acelerar la evaluación de las solicitudes para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación por razón de actividad prevista en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social (jubilación anticipada por razón de la actividad) para aquellas actividades profesionales ejercidas mayoritariamente por mujeres.

Por último, el grupo plurinacional insta al Gobierno llevar al Consejo Europeo una propuesta para actualizar la Directiva Europea sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres, pues una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2025 estableció que el complemento de la reducción de la brecha de género en las pensiones es contrario a esa directiva sobre igualdad de trato.