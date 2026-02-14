Agencias

Raphael sigue enamorado de Natalia Figueroa como el primer día: "Con ella me tocó la lotería"

Es el hombre de los récords. Lleva más de 70 años triunfando sobre los escenarios, y lo que le queda; 51 viviendo en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, que acaba de rendirle un sentido homenaje inaugurando un auditorio que lleva su nombre; y el más importante, está a punto de celebrar 55 años de casado con Natalia Figueroa, sin duda, la mujer de su vida. Ya lo dice el propio Raphael: "Es aquella mujer de la que yo me enamoré una vez, un día y en el ranking sigue la primera".

El artista jienense sigue mirando a su mujer con la misma ilusión que un quinceañero. No puede negar que está tan enamorado como el primer día y así lo reconoce: "Gran señora, maravillosa, con ella sí que me tocó la lotería, el mayor premio".

Pero ese Raphael, artista de tronío, todo genio y figura sobre el escenario recuerda que, a la hora de ir a pedir la mano de Natalia, "iba temblando". Su amor por Natalia era tal que estaba dispuesto a sacrificarlo en caso de que su padre pusiera alguna oposición y el mensaje iba a ser directo: "Vengo a lo que vengo, pero si tiene la mayor objeción a esto yo me marcho, porque lo primero en este mundo para ella es su padre, a usted lo ama con locura y yo voy a procurar que sea la mujer más feliz del mundo y que usted me esté agradecido".

No le hizo falta al intérprete de 'Mi gran noche' echar toda la carne en el asador. Su suegro era "muy 'raphaelista'": "Que resulte ser a la larga y a la corta fan tuyo* Ahí conquiste dos coronas, la de su hija y la suya".

