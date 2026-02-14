Agencias

Cayetano Martínez se revuelve cuando se le pregunta por su hermana Eugenia

Guardar

Ya está todo preparado para la celebración de los fastos por el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba y Cayetano Martínez de Irujo, quien era su ojito derecho, ha comenzado su particular tourné, presentando lo que será el programa de las numerosas actividades que con tanto mimo ha organizado para honrar la memoria de su madre en una fecha tan importante.

La primera parada ha sido el programa de Sonsoles Ónega, donde como invitado estrella de la tarde del pasado viernes, aprovecharon para hacer un repaso por la vida de la inolvidable doña Cayetana, y más especialmente en los de su hijo, que con el paso del tiempo ha sabido capear el temporal con una sonrisa e incluso responder con cierta sorna a algunos de los momentos más tensos de su relación con sus hermanos y en especial con Eugenia, la pequeña de la Casa de Alba.

No ocurre lo mismo cuando el conde de Salvatierra sale de plató y se encuentra con los reporteros en la calle. A ellos les muestra su cara menos amable y una vez más así ha sido. Es recordarle, como habían hecho minutos antes en plató, el conflicto con su hermana, y revolverse en su sitio: "Eso es muy antiguo ya. ¿Qué tal se lleva usted con su hermana? ¿Tiene usted con su hermana?", respondía enfadado al reportero. "No sea usted malo, sea usted correcto", espetaba muy molesto después de confirmar que en la actualidad Eugenia y él "sí" se llevan bien.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tailandia descarta un nuevo recuento nacional tras denuncias de irregularidades

Infobae

Hamás critica la petición de dimisión para Albanese: "Vergonzosa doble moral de Occidente"

Infobae

El uruguayo Almada, entrenador del Oviedo: "Espero un partido durísimo ante el Athletic"

Infobae

Yunus pide unidad nacional al felicitar a Tarique Rahman y a la oposición de Bangladés

Infobae

Repsol refuerza su negocio de lubricantes en Europa del Este tras adquirir el 44% de la rumana Valtec

Repsol refuerza su negocio de