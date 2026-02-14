Agencias

Alejandro Davidovich y Pedro Martínez se despiden en cuartos de Dallas y Buenos Aires

Guardar

El tenista español Alejandro Davidovich se ha despedido en cuartos de final del torneo de Dallas (Estados Unidos), de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de perder ante el canadiense Denis Shapovalov (5-7, 6-4, 6-3), mientras que Pedro Martínez también ha dicho adiós en Buenos Aires, de categoría ATP 250 y jugado sobre tierra batida, ante el italiano Luciano Darderi (7-5, 6-1).

Davidovich, número 14 del mundo, se adelantó en la contienda al materializar una solitaria rotura en el penúltimo juego del set inaugural. Sin embargo, el norteamericano, vigente campeón del certamen, reaccionó para igualar la contienda en el juego final de la segunda manga, donde aprovechó su cuarta bola de set.

Ya en el definitivo tercer parcial, el malagueño perdió su servicio en el cuarto juego y fue incapaz de recuperarlo, sellando su derrota en la pista estadounidense después de una hora y 57 minutos de lucha.

Tampoco pudo seguir avanzando, en esta ocasión en Buenos Aires, Pedro Martínez, que sucumbió en cuartos de final frente al transalpino Luciano Darderi, número 22 del ranking ATP. El de Alzira, número 94 del mundo, desaprovechó hasta cuatro pelotas de 'break' en los primeros juegos y acabó cediendo su último saque del set.

Ya en la segunda manga, defendió su primer servicio, pero Darderi ganó los cinco siguientes juegos y confirmó su victoria en una hora y 31 minutos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Registros en la Comisión Europea por la presunta venta irregular de activos inmobiliarios al Estado belga

La Fiscalía Europea confirma una investigación activa sobre operaciones cuestionadas en la adquisición por parte del gobierno belga de numerosos inmuebles comunitarios en Bruselas, una transacción valorada en 900 millones de euros, respaldada por el compromiso de plena cooperación oficial

Registros en la Comisión Europea

Mueren ocho personas por la explosión de una bomba al paso de un vehículo en el sureste de Níger

Un artefacto de fabricación casera detonó cerca de Baroua, destruyó completamente un vehículo de transporte y dejó varios heridos, mientras las autoridades temen que la cifra de fallecidos aumente y aún se desconoce el grupo responsable del ataque

Mueren ocho personas por la

MSF activa labores de agua y saneamiento en el principal campo de desplazados de Kordofán ante la violencia

El Obeid afronta una emergencia humanitaria tras recibir a miles de desplazados, que llegan huyendo de enfrentamientos recientes, mientras la inseguridad y la escasez de servicios básicos elevan el riesgo de enfermedades y agravan la crisis en la región

MSF activa labores de agua

El Banco Interamericano de Desarrollo concede 1.094 millones de euros a El Salvador para vivienda y turismo

Un paquete de financiación internacional busca transformar sectores estratégicos en el país centroamericano, con respaldo del BID y Bid Invest. Expertos destacan el objetivo de fortalecer infraestructura social, ampliar oportunidades y reducir riesgos frente a desastres naturales

El Banco Interamericano de Desarrollo

El entrenador del equipo finlandés de saltos de esquí, excluido de los Juegos por consumir alcohol

Igor Medved fue apartado tras quebrantar el reglamento del Comité Olímpico de Finlandia con respecto al alcohol, admitió el error y pidió perdón al plantel y seguidores mientras la dirección deportiva toma medidas para mantener la estabilidad del grupo

El entrenador del equipo finlandés