Rossy de Palma, su enigmática respuesta sobre cómo celebrará San Valentín. ¿De nuevo enamorada?

Mientras Rossy de Palma participaba en la presentación de la vigésima novena edición del Festival de Cine de Málaga en el Teatro Real de Retiro, sugirió entre bromas y ambigüedades que su situación sentimental podría haber cambiado. Durante su intervención, la actriz evitó entrar en detalles concretos sobre una posible nueva pareja, aunque se mostró enigmática y dejó abierta la posibilidad de novedades en su vida personal. Esta postura se hizo visible ante la prensa cuando se le consultó acerca de cómo planea celebrar el próximo San Valentín. Según informó el medio, Rossy de Palma se limitó a afirmar: “hazte un poco de rogar, que te regalen a ti, guapa”, bromeando sobre la posibilidad de recibir regalos en vez de darlos, como suele ser su costumbre.

Durante la sesión fotográfica en el festival, la actriz, de 61 años, atrajo la atención tanto por su presencia como por su atuendo, compuesto por un vestido midi negro con grandes lunares color cámel, un abrigo de corte amplio en negro y un sombrero de ala ancha. El medio consignó que más allá de su estilismo, las respuestas de Rossy de Palma fueron el centro de los focos, debido al tono misterioso con que afrontó las preguntas sobre su vida sentimental. “Me gusta el amor romántico y celebrarlo. Y luego también me gusta extrapolarlo a todos los seres queridos. Que no se quede solo... Me gusta mucho regalar. Yo soy muy regalona y me gusta mucho regalar. Pero este San Valentín quiero que me regalen. San Valentín no voy a regalar nada, porque yo me paso de regalona. Y entonces ahora he dicho, que te regalen a ti, guapa. Hazte un poco de rogar. Entonces estoy en este plan”, afirmó la actriz, según reportó la fuente, dejando entrever que prefiere este año asumir un papel distinto en la celebración.

De acuerdo con lo publicado, la actriz no confirmaba ni desmentía si actualmente se encuentra en una relación. Haciendo uso de su conocido sentido del humor y evasivas, comentó: “¿Me has visto la piel? Quien calla otorga o no otorga, que esto de la ambigüedad, es un terreno maravilloso. ¿Qué más queréis saber?”, aumentando la expectativa sobre si se ha enamorado de nuevo después de que en 2019 oficializara su romance con Koffy, un joven artista, durante el festival de Cannes. Desde entonces, no se le ha conocido públicamente una pareja, lo que genera expectación en cada aparición pública ante la prensa.

El medio también destacó que Rossy de Palma intervino en temas ajenos a su vida sentimental, manifestando su apoyo a Bad Bunny tras la polémica actuación que el artista ofreció en el descanso de la Super Bowl. En palabras de la actriz: “Me ha encantado porque ha sido una performance histórica más que un concierto. Nunca mejor dicho, no solo porque nunca se ha dado, sino porque además nos ha contado la historia de Puerto Rico”. Además, De Palma destacó el trabajo de un amigo suyo, Ludo, trompetista que participó en el show representando a Martinica, y añadió una referencia personal al afirmar que sus hijos también tienen raíces antillanas, lo que le permitió sentirse especialmente implicada en la actuación.

Según detalló la fuente, Rossy de Palma subrayó el mensaje transmitido por Bad Bunny: “el amor vale más que el odio”, y añadió que sería positivo que esa idea llegara a más personas. La actriz no dudó en remarcar el valor simbólico de la presentación del artista puertorriqueño en el evento, considerándolo un momento relevante por el trasfondo histórico y social expuesto en el espectáculo.

En el evento en el Teatro Real de Retiro, la actriz reafirmó su carácter y estilo personal, tanto en la manera de vestir como en sus declaraciones públicas. Mientras el festival avanzaba, su participación generó reacciones entre los asistentes y en los medios con sus comentarios ingeniosos y la alusión indirecta a su situación amorosa, gestionando la atención mediática mediante respuestas ambiguas y humorísticas. Rossy de Palma quedó, así, como una de las figuras más comentadas del encuentro, tanto por su presencia escénica como por su manejo de las cuestiones privadas ante la prensa, según consignó el medio.