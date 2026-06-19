El Gobierno y la Central Obrera retoman diálogo en busca de resolver conflicto en Bolivia

La Paz, 19 jun (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) reanudaron este viernes el diálogo en busca de soluciones a las protestas y bloqueos de carreteras que ese y otros sectores realizan desde hace un mes y medio para exigir la renuncia del gobernante.

La reunión, que se realiza a puertas cerradas, se instaló cerca de las 18:30 locales (22:30 GMT) en la casa de Gobierno en La Paz, con la presencia de los ministros de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo; Defensa, Ernesto Justiniano; Obras Públicas, Mauricio Zamora; Desarrollo Rural, Oscar Mario Justiniano, y de Trabajo, Williams Bascopé.

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La delegación de la COB está liderada por el máximo dirigente de esa entidad sindical, el minero Mario Argollo, y, a diferencia del primer encuentro que hubo el miércoles, inicialmente no está Paz, según imágenes difundidas por la oficina de comunicación de la Presidencia boliviana.

La Presidencia difundió más temprano una carta enviada a Argollo para invitarle a la "reinstalación de la mesa de diálogo", tras haber "arribado a acuerdos respecto a los planteamientos" que hizo la COB para reunirse con el Gobierno.

El martes, la entidad envió un documento a Paz con una serie de demandas para "pacificar el país", a lo que las autoridades respondieron con una invitación a dialogar.

El encuentro quedó en pausa porque Argollo condicionó el avance del diálogo a la liberación de los manifestantes detenidos, algo que ha estado bajo análisis de una comisión jurídica, si bien el Ejecutivo ha asegurado que no pueden quedar impunes algunos "delitos" ocurridos en medio de las manifestaciones.

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La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideran desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019).

Los campesinos y los afines a Morales cuestionaron el acercamiento de la COB con el Gobierno y advirtieron que mantendrán sus bloqueos hasta lograr la renuncia de Paz, que lleva siete meses en la Presidencia.

El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares. EFE

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