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Un muerto y un herido "muy grave" tras el choque de una moto y un coche en Fuente El Saz de Jarama

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Una colisión entre una moto y un turismo han dejado un muerto y un herido grave en el municipio madrileño de Fuente El Saz de Jarama. El hombre de 57 años que conducía la motocicleta ha sido estabilizado por el SUMMA112 y trasladado "muy grave" en helicóptero al Hospital 12 de Octubre con politraumatismo, mientras que su acompañante, una mujer de 55 años, ha fallecido después de que los sanitarios hayan intentado reanimarla durante media hora.

El alcance se ha producido en el kilómetro 15 de la carretera M-103 cuando el vehículo ha frenado ante una intersección --por motivos que ya se investigan--, provocando que la motocicleta chocara contra el coche a pesar de intentar esquivarlo, según informan a Europa Press desde Emergencia 112 Comunidad de Madrid.

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