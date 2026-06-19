Agencias

El Gobierno colombiano rechaza apoyos públicos de Milei a candidatura de De la Espriella

Guardar
Google icon

Bogotá, 19 jun (EFE).- El Gobierno colombiano rechazó este viernes la declaraciones públicas que el presidente argentino, Javier Milei, ha hecho a la candidatura del ultraderechista Abelardo de la Espriella, que disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo contra el izquierdista Iván Cepeda.

"El Gobierno de Colombia considera que cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas participantes constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano", señaló la Cancillería en un comunicado.

PUBLICIDAD

De la Espriella aseguró el jueves que Colombia tendrá una "relación inmejorable" con Argentina si gana la segunda vuelta tras recibir el respaldo del mandatario argentino en una conversación telefónica divulgada por su campaña.

En la conversación, Milei expresó su apoyo a De la Espriella y reiteró sus felicitaciones por los 10,3 millones de votos (43,7 %) obtenidos en la primera vuelta presidencial, en la que superó al senador Cepeda, quien alcanzó 7,6 millones de sufragios (40,9 %).

PUBLICIDAD

"Este tipo de pronunciamientos desconoce el deber de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que debe orientar las relaciones entre los Estados, especialmente durante el desarrollo de un proceso electoral", añadió la Cancillería, que presentó una nota de protesta por lo ocurrido.

Para el Gobierno colombiano, "el principio de no intervención constituye un fundamento esencial del orden jurídico internacional" y las "recientes declaraciones desconocen el llamado previo formulado" por el ejecutivo "para que todos los actores internacionales obre con prudencia y responsabilidad".

De la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, también ha recibido el apoyo de otras figuras de la derecha mundial como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

Últimas Noticias

Autopsia a activista polaca señala que fue asesinada en Ecuador, según su defensa

Infobae

El Gobierno y la Central Obrera retoman diálogo en busca de resolver conflicto en Bolivia

Infobae

Un muerto y un herido "muy grave" tras el choque de una moto y un coche en Fuente El Saz de Jarama

Un muerto y un herido "muy grave" tras el choque de una moto y un coche en Fuente El Saz de Jarama

El ítalo-peruano Gianluca Lapadula llega a Lima para jugar con Universitario de Deportes

Infobae

Irán acusa de "complicidad" e "hipocresía" a Francia tras las declaraciones de su ministro de Exteriores galo

Irán acusa de "complicidad" e "hipocresía" a Francia tras las declaraciones de su ministro de Exteriores galo