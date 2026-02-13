La NBA multa a Utah Jazz e Indiana Pacers por lo esforzarse en ganar partidos

El caso de la retirada temprana de jugadores clave como Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr. antes del último cuarto de encuentros recientes generó una reacción inmediata dentro de la dirección de la NBA, motivando duras sanciones económicas para los responsables. Según publicó la propia liga, Utah Jazz recibió una multa de 500.000 dólares—una cifra equivalente a más de 421.000 euros—y a Indiana Pacers se le impuso una penalización de 100.000 dólares—más de 84.000 euros—debido a la gestión de sus plantillas durante partidos específicos, en los cuales sus mejores jugadores no participaron plenamente pese a contar con aptitud médica para jugar, con la intención de alterar los resultados y favorecer su posición en el próximo sorteo de talentos.

De acuerdo con el comunicado de la NBA, Utah Jazz incurrió en “conducta perjudicial” durante los encuentros contra Orlando Magic el 7 de febrero, que finalizó 120-117 a favor de los de Florida tras una remontada de casi 20 puntos, y frente a Miami Heat el 9 de febrero, que se saldó con victoria para los Jazz por 111-105. Según detalló la liga, en ambos partidos los jugadores Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr. fueron retirados antes del inicio del último cuarto y no volvieron a incorporarse a la cancha, a pesar de que resultaba posible su participación y el marcador permanecía abierto, circunstancia que la organización consideró como indicio de manipulación de los resultados.

Asimismo, la NBA reportó que Indiana Pacers vulneró la denominada “Política de Participación de Jugadores” en el partido frente a Utah Jazz del 3 de febrero, un encuentro que concluyó con derrota para los Pacers (122-131). En relación con este caso, la NBA explicó que, tras una investigación que incluyó una evaluación médica independiente, se determinó que, según el estándar médico de la política, el jugador estrella Pascal Siakam, así como otros dos titulares de los Pacers que no participaron en el encuentro, se encontraban médicos aptos para jugar total o parcialmente, por ejemplo, con minutos limitados. La organización indicó también que existía la alternativa de inscribir a esos jugadores en otros partidos para asegurar un cumplimiento más riguroso de esa política.

El comisionado Adam Silver, referido por la NBA, hizo pública su preocupación por estos hechos y manifestó que tales actuaciones afectan la esencia de la competencia. “Comportamientos tan evidentes como este, que priorizan la posición en el 'Draft' sobre las victorias, socavan los cimientos de la competición de la NBA y responderemos en consecuencia a cualquier otra acción que comprometa la integridad de nuestros partidos. Además, estamos trabajando con nuestro Comité de Competición y la Junta de Gobierno para implementar medidas adicionales para erradicar este tipo de conductas”, enfatizó Silver, subrayando el esfuerzo institucional para conservar la credibilidad de la liga.

Según consignó la NBA, la política de participación busca equilibrar el derecho de los equipos a gestionar el estado físico de sus jugadores con la obligación de garantizar que los encuentros se disputen en igualdad de condiciones deportivas y se mantenga el interés tanto de los aficionados como de los demás equipos. En este sentido, el organismo central tomó la decisión de aplicar multas significativas para marcar precedentes e impedir nuevas infracciones en el futuro, además de adelantar que examina nuevas disposiciones para endurecer los controles.

La investigación interna detallada por la NBA se basó en la correlación entre la retirada inesperada de los titulares, la falta de lesiones justificadas y la relevancia potencial de la posición en el sorteo ('Draft'), un aspecto que determina la llegada de nuevos talentos procedentes de la cantera universitaria o internacional y puede modificar el rendimiento futuro de las franquicias. A juicio de la organización, alterar los resultados para mejorar probabilidades en la lotería constituye una violación de la equidad competitiva.

El anuncio de las sanciones y el debate público que generó la decisión contribuyeron a poner en primer plano el debate sobre la transparencia y la integridad deportiva en la NBA. De acuerdo con el comunicado oficial, los equipos deben ofrecer explicaciones médicas válidas cuando deciden no hacer participar a jugadores aptos, y las políticas internas de la liga requieren la presencia de justificantes revisados por especialistas externos cuando se suscitan dudas.

Este episodio no solo involucró multas económicas, sino que propició un examen interno de los procedimientos habituales de los equipos y de la propia competencia, según se desprende de la información publicada por la NBA. El análisis de los partidos recientes, los reportes médicos y las acciones de los entrenadores y directivos fueron objeto de revisión exhaustiva antes de que la liga adoptara la decisión definitiva y comunicara públicamente las medidas disciplinarias.

El impacto de estas sanciones afecta la estrategia de los equipos de cara a futuros compromisos y obliga a reconsiderar los criterios con los que se toman decisiones sobre la utilización del plantel titular, especialmente en fases del campeonato donde el rendimiento de los jugadores puede incidir en la clasificación o en las probabilidades del sorteo de talentos. La NBA remarcó que seguirá trabajando en la actualización de sus normas para evitar cualquier conducta que pueda poner en entredicho la legitimidad del torneo y la confianza de los seguidores en el desarrollo de los partidos.