La aplicación Nvidia GeForce NOW llega a Amazon Fire TV para convertir cualquier pantalla en una consola

La compatibilidad de la aplicación GeForce NOW en Amazon Fire TV Stick incluye tanto dispositivos de segunda generación, como el Fire TV Stick 4K Plus y el Fire TV Stick 4K Max con Fire OS 8.1.6.0 o versiones posteriores, como también la primera generación del Fire TV Stick 4K Max con Fire OS 7.7.1.1 y superiores. Esta función permite a los usuarios acceder al catálogo de juegos de Nvidia mediante su servicio en la nube, eliminando la necesidad de contar con consolas de videojuegos o computadoras personales. Según informó el medio que publicó la llegada de la plataforma, esta expansión se traduce en la posibilidad de transformar cualquier pantalla compatible en una consola.

De acuerdo con la información difundida por Nvidia a través de su blog, el lanzamiento de GeForce NOW en Fire TV representa una ampliación del valor de las suscripciones, ya que los usuarios pueden acceder a la potencia gráfica de GeForce RTX desde los dispositivos que ya poseen. El medio detalló que el servicio no requiere la compra de nuevo hardware, por lo que las personas evitan costos adicionales o complicaciones técnicas para disfrutar de videojuegos en streaming. Nvidia resaltó este aspecto con la declaración: “Los suscriptores aprovechan la potencia de GeForce RTX en las pantallas que ya tienen, ampliando el valor de su suscripción sin necesidad de hardware adicional ni complicaciones. Ese alcance se amplía aún más con el lanzamiento de la aplicación GeForce NOW en Amazon Fire TV”.

La resolución máxima que alcanza GeForce NOW al operar en Fire TV es de 1080p a 60 cuadros por segundo, con una codificación de video H.264. La transmisión ofrece audio en formato estéreo y gráficos con rango dinámico estándar, pero no incluye soporte para imágenes en alto rango dinámico (HDR) ni sonido envolvente 7.1. Este detalle establece ciertas limitaciones técnicas en comparación con equipamientos gaming dedicados, aunque la practicidad de jugar en la nube sin equipos adicionales destaca entre los principales beneficios.

Esta integración se suma a la lista de servicios de videojuegos compatibles con el entorno Fire TV. Según el medio que reportó la noticia, la llegada de la plataforma de Xbox en diciembre al catálogo de los televisores de la línea Fire TV 4-Series y la Fire TV Omni QLED Series ya había fortalecido la apuesta de Amazon por convertir el televisor modular en un dispositivo versátil para el entretenimiento. Ahora, con GeForce NOW, los usuarios disponen de más alternativas para acceder a juegos modernos de alto rendimiento sin depender de consolas tradicionales.

GeForce NOW ya ofrecía compatibilidad con otros sistemas y dispositivos, incluidos Linux, Mac, teléfonos inteligentes y navegadores web. La inclusión de Fire TV permite llegar a una gama aún más amplia de consumidores que buscan acceder a videojuegos de manera sencilla, adaptándose a distintos espacios del hogar. El anuncio publicado por Nvidia señala que esta estrategia amplía el alcance del servicio, posicionando la plataforma en el ecosistema de entretenimiento digital de los hogares que buscan reducir la cantidad de dispositivos físicos.

El funcionamiento de GeForce NOW sobre Fire TV requiere que los usuarios dispongan del dispositivo compatible y una conexión estable a internet para lograr la mejor experiencia posible en la transmisión de juegos. El proceso de instalación se realiza a través de la tienda de aplicaciones de Amazon, permitiendo la descarga directa en los sticks mencionados previamente. El acceso a los títulos depende del catálogo de Nvidia, vinculando la cuenta del usuario para aprovechar las licencias y suscripciones ya adquiridas.

La expansión del servicio refleja la tendencia hacia el aprovechamiento de la nube en el entretenimiento interactivo. Según la publicación original, los avances tecnológicos en la codificación de video, la capacidad de procesar gráficos complejos a distancia y la disponibilidad de redes de alta velocidad han contribuido a cambiar la forma en que los usuarios acceden a videojuegos. Esta evolución permite descongestionar el espacio físico de las casas y simplificar la experiencia de juego, al integrarse en dispositivos que las personas suelen utilizar para otros fines, como ver series, películas o contenido en streaming.

El medio también destacó que la llegada de GeForce NOW a la plataforma Fire TV implica que los suscriptores pueden maximizar el valor de los servicios que ya pagan, sin requerir inversiones adicionales en hardware especializado. La aplicación busca posicionarse como una solución para quienes desean explorar videojuegos de alto nivel sin una consola o una computadora dedicada, aprovechando de forma flexible las pantallas ya presentes en hogares y oficinas.

La interoperabilidad entre servicios de juegos en la nube y dispositivos multifuncionales como los sticks de Fire TV responde a la demanda de soluciones sencillas, que integren entretenimiento bajo demanda con la posibilidad de acceso inmediato a los últimos títulos de la industria. Nvidia, mediante su blog y a través de las informaciones de medios especializados, enfatizó que la extensión del servicio a nuevas plataformas representa una apuesta por democratizar el acceso a los juegos y por reducir barreras tecnológicas entre el usuario y los contenidos de vanguardia.