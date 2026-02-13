Agencias

Kiko Rivera planta cara a las críticas por el "Twingo y el Ferrari" tras un tenso encuentro con Irene Rosales

Kiko Rivera vuelve a verse las caras, al menos a pocos metros, con Irene Rosales en plena tormenta mediática por sus últimas declaraciones sobre Lola y su ya famosa comparación del "Twingo" y el "Ferrari". El DJ coincidía en la misma cafetería con su exmujer y con su actual pareja después de que sus palabras hayan dado la vuelta a los platós y a las redes, alimentando de nuevo la tensión entre ambos.

Lejos de recular, Kiko se mostraba fiel a su discurso y reafirmaba su polémica frase, asegurando con rotundidad que no se arrepiente de nada: "Pues sí (...) ¡vivan los Ferraris!", proclamaba, dejando claro que mantiene intacta su postura pese a las críticas. Lola, por su parte, no podía evitar reírse cuando le preguntaban si habían saludado a Irene en el interior del local, una reacción que evidenciaba la incomodidad del momento pero también cierta intención de restar hierro a la situación.

La tensión aumentaba cuando le trasladaban a Kiko las palabras de Irene afirmando que Guillermo está "encantado con el Twingo", una respuesta con la que ella intentaba zanjar la comparación y defender su vida actual. Ante esa alusión directa, el DJ optaba por el silencio y por un gesto más elocuente que cualquier frase: cerrar la puerta del coche con un sonoro portazo, poniendo así fin a las preguntas y dejando en el aire la evidencia de que el conflicto sentimental y mediático entre ambos sigue más vivo que nunca.

