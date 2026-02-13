Irene Rosales responde rotunda a Kiko Rivera: "Mi Guillermo está muy contento con su Twingo"

La brecha abierta entre Kiko Rivera e Irene Rosales desde que Lola García llegó a la vida del hijo de Isabel Pantoja no deja de aumentar y la polémica está servida después del último dardo que el dj ha lanzado a su exmujer en redes sociales.

Durante un directo de TikTok un seguidor le comentaba al primo de Anabel Pantoja, haciendo referencia a la famosa #Session 53 de Shakira y Bizarrap, que había cambiado "un Ferrari por Twingo" en referencia a la influencer y a su nueva novia. La bailaora, presente en la conexión, le decía a su chico que mandase un saludo "a todos los Twingos" y Kiko, ni corto ni perezoso, dejaba claro que "he cambiado un Twingo por un Ferrari".

Un zasca a la madre de sus hijas -confirmando sin necesidad de palabras su comentado distanciamiento tras la cordialidad de la que presumían después de su separación en agosto de 2025-, al que Irene ha respondido tirando de ironía y haciendo referencia a lo feliz que está con su novio: "Mi Guillermo está muy contento con su Twingo".

"Es broma. Me da igual. Yo estoy muy bien" ha añadido rápidamente, dejando claro que lo único importantge para ella es que su pareja está encantado con ella. "Mucho" ha zanjado evitando echar más leña al fuego en su guerra contra Kiko.