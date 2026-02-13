Emerald Fennell dirige 'Cumbres borrascosas': "Llevo obsesionada con Cathy y Heathcliff desde que era adolescente"

Emerald Fennell ha señalado que la decisión crucial enfrentada por Cathy Earnshaw en “Cumbres borrascosas” mantiene plena vigencia en la sociedad contemporánea, pues implica escoger entre la seguridad y una pasión impulsiva con consecuencias imprevisibles. De acuerdo con Europa Press, la directora británica presenta este viernes 13 de febrero en los cines españoles su versión cinematográfica de la novela de Emily Brontë, que interpreta la historia desde una perspectiva actual y orientada a provocar reacciones emocionales intensas entre el público.

La propuesta de Fennell incluye a Margot Robbie como Cathy y a Jacob Elordi en el papel de Heathcliff, ofreciéndoles a estos personajes una mirada renovada y contemporánea. Como detalla Europa Press, la directora subraya la complejidad de la relación de los protagonistas, a quienes distintas generaciones han concebido como arquetipos de relaciones sentimentales tóxicas. En palabras de la cineasta: “Lo que siempre me ha fascinado de esta historia es que es una historia de amor, pero muy compleja y difícil, y sobre la que la gente sigue hablando 200 años después de su publicación”. Fennell remarca su intención de no emitir juicios morales sobre los personajes y dejar que cada espectador extraiga sus propias conclusiones tras ver la película.

Según Europa Press, la revisión contemporánea del drama de Brontë explora la pasión, la obsesión y la violencia emocional en el núcleo de este relato, que ha permanecido como referencia literaria desde el siglo XIX. Fennell reveló que la conexión emocional con la novela surgió durante su adolescencia y que su deseo de realizar una versión cinematográfica respondía a una necesidad artística de compartir esas emociones con la audiencia. La directora explicó que buscaba que su película, además de contar una historia, constituyera una experiencia sensorial para el público: “Llevo obsesionada con esta historia desde que era adolescente y, como a tantos lectores, me abrió a todo un mundo de pasión, intensidad y conflicto. Siempre supe que quería adaptarla y, ahora más que nunca, sentía la necesidad de hacer algo que hiciera llorar y reír, excitarse y también incomodar al público. Quería crear algo que se viviera casi como una experiencia física para todo el mundo”.

La cinta, según informó Europa Press, relata la intensa y devastadora relación entre Heathcliff, un huérfano adoptado, y Catherine Earnshaw en los extensos páramos de Yorkshire, un amor prohibido por prejuicios sociales e impulsado por el deseo y el resentimiento. Heathcliff, tras ser rechazado, impulsa una venganza que afecta incluso a la siguiente generación, lo que convierte la historia en un drama multigeneracional marcado por los celos y el sufrimiento provocado por las decisiones de sus protagonistas.

El elenco de la película lo encabezan Margot Robbie y Jacob Elordi, pero incluye también a Shazad Latif, Hong Chau, Martin Clunes, Alison Oliver y Ewan Mitchell, según publicó Europa Press. La participación de Robbie, que también asumió la producción del filme, representó el reencuentro profesional con Fennell, quien manifestó un alto grado de admiración y reconocimiento por la actriz: “Margot es la persona más increíble que he conocido nunca. No se parece a nadie. Es muy talentosa, muy generosa, muy dedicada. Es, simplemente, una persona extraordinaria”, declaró la directora a Europa Press.

Jacob Elordi, elegido para interpretar a Heathcliff, había trabajado previamente con la directora en “Saltburn”. Fennell indicó que las características interpretativas de Elordi resultaron esenciales para encarnar a un Heathcliff contemporáneo, capaz de transmitir complejidad emocional y vulnerabilidad a un personaje marcado por la contradicción. En palabras recogidas por Europa Press, Fennell expresó: “Es un actor increíblemente talentoso. En Saltburn interpreta a un personaje que, en teoría, es una persona terrible, y Jacob hizo un trabajo absolutamente impresionante consiguiendo que resultara adorable. Por eso parecía el Heathcliff perfecto para esta versión”.

El medio Europa Press indicó que la propuesta de Fennell evita los juicios morales y apuesta por dar al espectador la libertad de interpretar el comportamiento de los personajes, destacando el dilema universal que plantea la obra de Brontë acerca de las decisiones humanas entre lo seguro y lo arriesgado. Fennell subrayó la modernidad y vigencia del dilema principal de “Cumbres borrascosas”, defendiendo la conexión de la obra con inquietudes emocionales actuales. La directora enfatizó que su objetivo consistía en provocar en la audiencia una gama de reacciones emocionales, del llanto a la incomodidad, tratando de acercar la intensidad de la literatura clásica inglesa al público de hoy.

La llegada de esta nueva versión de “Cumbres borrascosas” a los cines españoles propone, según consigna Europa Press, una relectura de la novela que busca situar los dilemas y las emociones humanas en el centro de la experiencia cinematográfica sin perder de vista la complejidad y el carácter conceptual que ha definido la obra de Emily Brontë en la cultura popular durante más de dos siglos.