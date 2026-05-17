Hitachi España gana un contrato de señalización ferroviaria de 195 millones de euros en México

La división española del fabricante japonés de trenes Hitachi Rail se ha adjudicado un proyecto de señalización ferroviaria en México valorado en 3.938 millones de pesos (195 millones de euros al cambio actual).

Según la información consultada por Europa Press, la filial española se encargará de este proyecto en la nueva línea de tren de pasajeros entre Saltillo y Nuevo Laredo en consorcio con sus otras filiales establecidas tanto en México como en Austria.

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Las actas del concurso reflejan que Hitachi se impuso a otro consorcio formado por la alemana Siemens y Sonsa México, pero su puntuación fue mayor, de 92,2 puntos, frente a los 80,4 del otro clasificado. La sevillana Azvi también se presentó con otras empresas locales pero no pasó a la última fase.

El contrato incluye la construcción y diseño de los sistemas ferroviarios, que consiste en el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de los sistemas de señalización ferroviaria, telecomunicaciones y control para el proyecto de tren de pasajeros Saltillo a Nuevo Laredo.

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El grupo Hitachi comenzó a operar en España en 1930, cuenta con unos 2.500 trabajadores en el país y desarrolla su actividad en varios sectores, como los de la energía, servicios digitales y movilidad ferroviaria, ámbito este último en el que opera con Hitachi Rail, filial con 1.035 empleados directos y una facturación en torno a los 300 millones de euros anuales.

La japonesa cuenta con varias instalaciones en España en las cuales se mantienen los trenes de Iryo, un contrato con una duración de 30 años. En otros segmentos de negocio ferroviario, implementa el sistema de seguridad ERTMS en varias líneas españolas y trabaja con puertos como los de Málaga, Sevilla o Bilbao para sus redes internas de tren.

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PRESENCIA ESPAÑOLA

El contrato que ha ganado Hitachi en México forma parte de un macroproyecto de 175.000 millones de pesos mexicanos (8.690 millones de euros) que prevé unir los 396,3 kilómetros que separan Saltillo de Nuevo Laredo por tren, a través de una sección de vía doble sin electrificar con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora.

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Precisamente la española FCC participa junto con su principal accionista, el mexicano Carlos Slim, en la construcción y diseño de un tramo de 111 kilómetros de esa línea por unos 1.500 millones de euros.

La sevillana Azvi también construye otro tramo de 8,8 kilómetros en la zona metropolitana de Monterrey por 386 millones de euros y un consorcio participado por la catalana Comsa también se hizo con la construcción de cuatro estaciones de tren por 142 millones de euros.

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Asimismo, Comsa participa en otro contrato valorado en 168 millones de euros, en esa ocasión para construir un tramo de ferrocarril de 1,2 kilómetros de otra nueva línea en construcción entre Querétaro e Irapuato, incluyendo cinco estaciones. Este otro proyecto, valorado en su conjunto en unos 6.150 millones de euros y cuyo principal contratista es la portuguesa Mota Engil, ya cuenta con la participación de otras empresas españolas como Aldesa.