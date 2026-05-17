Sánchez reivindica los derechos LGTBI en el Día contra la Homofobia: "La igualdad no se discute"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo los derechos de las personas LGTBI con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra cada 17 de mayo, y ha subrayado que "la igualdad no se discute" y que "los derechos no se negocian".

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez ha apelado a una España "libre" y "diversa" y ha rechazado el odio como factor determinante del futuro del país. "El odio nunca marcará el futuro de nuestro país", ha señalado el jefe del Ejecutivo.

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El presidente ha defendido que el avance de España en materia de igualdad pasa por garantizar que ninguna persona tenga que ocultar su identidad. "España solo avanza cuando nadie tiene que esconder quién es", ha afirmado.

"Reafirmamos nuestro compromiso con una España libre, diversa y orgullosa de serlo", ha subrayado además en la publicación con motivo de la conmemoración de esta efeméride.

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El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se conmemoró por primera vez en 2005 y recuerda que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad del manual de clasificación de enfermedades mentales.