Agencias

El defensa Dean Huijsen regresa a la convocatoria del Real Madrid ante el Sevilla

Guardar
Imagen YXWLM7HNUVHRLNG4CIYH2U3BEI

El defensa español Dean Huijsen ha regresado a la convocatoria del Real Madrid tras perderse los últimos dos partidos y estará disponible para Álvaro Arbeloa en el encuentro de la penúltima jornada de LaLiga EA Sports ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El central ha superado el proceso gripal que le impidió estar en los duelos ante el FC Barcelona y el Real Oviedo y estará en una lista en la que también aparecen los jugadores del filial Álvaro Leiva y Daniel Mesonero.

PUBLICIDAD

En cambio, se perderán la cita el portero Andriy Lunin, por un proceso vírico, y el centrocampista Fede Valverde, por el traumatismo craneoencefálico sufrido durante la pelea con Aurélien Tchouaméni. Tampoco estarán los lesionados Rodrygo Goes, Eder Militão, Ferland Mendy y Arda Güler ni Dani Ceballos, fuera por decisión técnica.

La lista de convocados la integran Courtois, Sergio Mestre, Javi Navarro; Carvajal, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen; Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Leiva, Mesonero; Vinícius Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hitachi España gana un contrato de señalización ferroviaria de 195 millones de euros en México

Hitachi España gana un contrato de señalización ferroviaria de 195 millones de euros en México

Rusia denuncia el ataque ucraniano a Moscú como un acto terrorista "financiado por la UE al son de Eurovisión"

Rusia denuncia el ataque ucraniano a Moscú como un acto terrorista "financiado por la UE al son de Eurovisión"

Sánchez reivindica los derechos LGTBI en el Día contra la Homofobia: "La igualdad no se discute"

Sánchez reivindica los derechos LGTBI en el Día contra la Homofobia: "La igualdad no se discute"

Emiratos Árabes Unidos denuncia un ataque con dron en las inmediaciones de la planta nuclear de Barakah

Emiratos Árabes Unidos denuncia un ataque con dron en las inmediaciones de la planta nuclear de Barakah

Marta Ortega reúne a su familia al completo en el Longines Global Champions Tour

Marta Ortega reúne a su familia al completo en el Longines Global Champions Tour