El defensa Dean Huijsen regresa a la convocatoria del Real Madrid ante el Sevilla

El defensa español Dean Huijsen ha regresado a la convocatoria del Real Madrid tras perderse los últimos dos partidos y estará disponible para Álvaro Arbeloa en el encuentro de la penúltima jornada de LaLiga EA Sports ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El central ha superado el proceso gripal que le impidió estar en los duelos ante el FC Barcelona y el Real Oviedo y estará en una lista en la que también aparecen los jugadores del filial Álvaro Leiva y Daniel Mesonero.

PUBLICIDAD

En cambio, se perderán la cita el portero Andriy Lunin, por un proceso vírico, y el centrocampista Fede Valverde, por el traumatismo craneoencefálico sufrido durante la pelea con Aurélien Tchouaméni. Tampoco estarán los lesionados Rodrygo Goes, Eder Militão, Ferland Mendy y Arda Güler ni Dani Ceballos, fuera por decisión técnica.

La lista de convocados la integran Courtois, Sergio Mestre, Javi Navarro; Carvajal, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen; Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Leiva, Mesonero; Vinícius Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

PUBLICIDAD