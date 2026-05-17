Rusia denuncia el ataque ucraniano a Moscú como un acto terrorista "financiado por la UE al son de Eurovisión"

El Gobierno ruso ha denunciado este domingo que el ataque lanzado esta pasada noche por Ucrania contra Moscú y sus ciudades periféricas que ha dejado tres muertos y 17 heridos como un "ataque terrorista masivo, financiado por la Unión Europea y al son de las canciones de Eurovisión", el conocido certamen que se celebró esta misma noche y del que Rusia está excluida por la guerra de Ucrania.

"Los objetivos eran exclusivamente pacíficos: personas, edificios de apartamentos y viviendas particulares", ha ironizado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova. "Estos atentados terroristas, al igual que los anteriores, son crímenes cometidos por Volodimir Zelenski y la calle Bankova", ha añadido en referencia al presidente ucraniano y a la oficina presidencial ucraniana, "así como por la minoría occidental que los financia".

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Zelenski, por su parte, ha asegurado este domingo que el ataque masivo con más de 80 drones lanzado contra la capital rusa, Moscú, y sus ciudades periféricas, estaba "completamente justificado" y ha sido una "forma de decir" al Gobierno ruso "que acabe con esta guerra".

De los 17 heridos, doce de ellos han sido afectados por el impacto de un avión no tripulado en la ciudad de Moscú contra una refinería propiedad de Gazprom Neft, uno de los principales proveedores de combustible para la región metropolitana de Moscú.

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