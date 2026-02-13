Acusan de terrorismo a los sospechosos del intento de asesinato de un general ruso

Moscú, 13 feb (EFE).- El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) acusó este viernes de terrorismo a cuatro sospechosos del intento de asesinato del general ruso Vladímir Alexéyev, número dos de la inteligencia militar rusa tiroteado hace una semana en Moscú.

"La investigación acusa de cometer un acto terrorista a Liubomir Korbe, Víctor Vasin y Pável Vasin", dijo la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, a la agencia TASS.

Agregó que la cuarta sospechosa, Zinaida Serebritskaya, se ha fugado de la Justicia y es acusada del mismo cargo en ausencia.

Según las fuerzas de seguridad rusas, Korba fue el ejecutor directo del atentado y los otros acusados fueron sus cómplices.

"Korba fue reclutado por un agente del SBU (Servicio de Seguridad de Ucrania, la agencia de inteligencia) en agosto de 2025, en la ciudad de Ternopil, pasó cursos de tiro en un polígono de Kiev (...) entrenado en sistemas de comunicación y en el uso del servicio de conferencias por vídeo Zoom, y enviado a Rusia por la ruta Kiev-Chisinau-Tiflis-Moscú", señaló la inteligencia rusa.

Según fuentes rusas, Korba entró en el edificio, donde residía el general, esperó la aparición de Alexéyev y le disparó varias veces.

Tras el atentado se deshizo de la pistola, se cambió de ropa y tomó un avión rumbo a Emiratos Árabes, donde fue detenido a solicitud de las autoridades rusas.

"El SBU le prometió 30.000 dólares en caso de que el atentado contra Alexéyev fuese exitoso", indicó la inteligencia rusa.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a Ucrania de estar detrás del crimen con el objetivo de torpedear las negociaciones de paz.

El atentado contra Alexéyev se sumó a una larga lista de ataques contra altos mandos militares rusos, con el último en diciembre, cuando el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.

Alexéyev es conocido por negociar con el líder del grupo de mercanarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, cuando este se amotinó en junio de 2023 y, de hecho, tomó las guarniciones militares de la ciudad rusa de Rostov, de un millón de habitantes.