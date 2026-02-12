Un intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania provoca incendios y deja seis heridos entre ambos países

El gobernador de la provincia rusa de Tambov, Evgeni Pervishov, confirmó que drones ucranianos impactaron en la ciudad de Michurinsk, donde provocaron un incendio en una tienda y lesiones a dos personas, además de causar daños materiales en la Escuela Superior Industrial y Tecnológica, lo que requirió la evacuación de estudiantes. A partir de estos hechos, un nuevo ciclo de ataques entre Rusia y Ucrania durante la madrugada del jueves dejó un saldo de al menos seis heridos y extensos daños en ambos países, según informaciones de las autoridades recogidas por diversos canales oficiales y redes sociales, y reportadas por la agencia Europa Press.

En territorio ucraniano, se registraron cuatro heridos por los ataques: dos en la capital, Kiev, y dos menores en Dnipró, en la región oriental del país, según detalló Europa Press. El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, informó a través de Telegram que “dos personas han resultado heridas” tras el impacto de misiles balísticos en los distritos de Darnitsia. Estos ataques afectaron de manera directa a viviendas particulares, ocasionando daños materiales y desplazamiento de los residentes. Además, en Dnipró, la provincia de Dnipropetrovsk sufrió un nuevo ataque que dejó un bebé y una niña de cuatro años heridos por la caída de escombros procedentes de drones, de acuerdo con Oleksandr Ganzha, gobernador de la región, quien comunicó que los menores están recibiendo atención médica.

Por otra parte, la ciudad rusa de Michurinsk, ubicada en la provincia de Tambov al suroeste del país, fue escenario de incursiones ucranianas con drones que, además de dañar infraestructuras comerciales, provocaron un incendio en una escuela superior. Esto motivó la evacuación preventiva de estudiantes alojados en la residencia estudiantil, aunque Pervishov aseguró que el incendio en los talleres había sido sofocado y no se reportaron víctimas mortales en este incidente.

Europa Press también reportó que el miércoles por la tarde, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque sobre la localidad ucraniana de Sinelnikove, que resultó en la muerte de al menos cuatro personas y causó heridas a otras tres. Estos sucesos incrementan las cifras de víctimas civiles y afectan tanto a zonas residenciales como a infraestructuras comerciales y educativas, incrementando la presión sobre los servicios de emergencia de ambas naciones.

Los ataques en Dnipró afectaron no solo edificaciones residenciales sino también numerosos vehículos, sumando así daños materiales de consideración. La frecuencia de los bombardeos y el uso de armamento, incluidos misiles balísticos y drones, han generado temor entre la población y complican las labores de ayuda humanitaria y recuperación de las zonas afectadas, según las plataformas oficiales citadas por Europa Press.

Las administraciones locales en ambas regiones activaron protocolos de emergencia y socorro para asistir a los heridos y controlar los incendios derivados de los ataques. En los casos de menores afectados en Dnipró, se destacó la prioridad en brindar atención médica inmediata para tratar sus lesiones, mientras que en Rusia la respuesta incluyó la evacuación para resguardar la integridad de los estudiantes que se alojaban en la residencia adyacente a los talleres incendiados.

Los acontecimientos recientes reflejan la escalada de enfrentamientos que continúa involucrando objetivos civiles, mientras diversas autoridades han recurrido a las redes sociales oficiales para difundir partes actualizados, informar sobre los daños y coordinar los esfuerzos de rescate y atención, reiterando las cifras de heridos y el impacto sobre la infraestructura. Según Europa Press, la situación permanece en desarrollo mientras ambas partes evalúan los daños y coordinan nuevas acciones en el contexto del conflicto.