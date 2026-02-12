Trump presidirá cumbre con Milei, Paz, Noboa, Bukele, Asfura y Peña el 7 de marzo en Miami

El jefe de Estado estadounidense ha confirmado su presencia como anfitrión de la reunión que congregará a homólogos de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay. El encuentro, convocado para el 7 de marzo en Miami, fue ratificado por un funcionario de la Casa Blanca, según reportó la agencia de noticias EFE.

La cumbre, liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordará temas centrales para la agenda hemisférica y contará con la participación de Javier Milei por Argentina, Luis Fernando Camacho Paz por Bolivia, Daniel Noboa por Ecuador, Nayib Bukele por El Salvador, Nasry Asfura por Honduras y Santiago Peña por Paraguay, de acuerdo con lo comunicado por EFE.

El medio detalló que las conversaciones entre los mandatarios se desarrollarán en Miami, punto estratégico seleccionado para facilitar la asistencia de los líderes regionales y dotar de visibilidad internacional a la cita. Aunque no se especificaron todos los temas a abordar, la convocatoria se enmarca en una coyuntura en la que la cooperación en seguridad, comercio e inmigración ocupa un lugar destacado en la relación de Estados Unidos con los países latinoamericanos participantes.

La confirmación oficial emitida desde la Casa Blanca, según consignó EFE, pone de relieve el interés de la administración Trump en fortalecer los lazos multilaterales con gobiernos afines de la región. Fuentes citadas por la agencia apuntaron que el encuentro busca plantear líneas de trabajo conjunto que permitan enfrentar desafíos compartidos, considerando tanto la dinámica política actual de los países invitados como los retos económicos y sociales.

El medio EFE informó que la convocatoria reviste especial interés por tratarse de uno de los primeros grandes encuentros regionales en el presente año, lo que podría marcar el tono de la cooperación hemisférica en el futuro cercano. La selección de los asistentes responde, según fuentes consultadas por la agencia, al peso político y económico de los países involucrados, así como al perfil de sus líderes, varios de los cuales han expresado en distintas ocasiones su deseo de estrechar vínculos con Estados Unidos.

La agencia EFE subrayó que el escenario de Miami facilitará tanto la logística como la proyección mediática del evento, algo que según fuentes oficiales citadas por el medio ha sido parte central de la organización. El itinerario y la agenda concreta se encuentran todavía en fase de definición, aunque el funcionario de la Casa Blanca declaró a EFE que se espera la firma de declaraciones conjuntas y el establecimiento de mecanismos de seguimiento tras el encuentro.

De acuerdo con lo informado por la agencia EFE, la reunión presidencial prevé combinar sesiones plenarias con encuentros bilaterales, lo que permitirá abordar tanto asuntos de interés común como temas específicos de la relación de cada país con Estados Unidos. Aunque el contenido preciso de las discusiones no ha sido divulgado, las expectativas de los gobiernos participantes giran en torno a la cooperación económica, inversión, seguridad regional y la migración, temáticas que han ocupado espacio relevante en los intercambios previos entre la administración Trump y los líderes latinoamericanos convocados.

La agencia señaló también que el funcionario de la Casa Blanca consultado evitó anticipar detalles sobre posibles acuerdos concretos, aunque remarcó la importancia de “construir consensos y enviar una señal de unidad frente a los retos que enfrenta el continente”. EFE reportó que la invitación a esta cumbre se ha producido luego de contactos diplomáticos entre las cancillerías de los países participantes, lo que sugiere un interés sostenido por parte de la administración estadounidense en mantener un diálogo abierto y continuo con actores clave de América Latina.

En sus análisis, EFE recordó que eventos de este tipo han servido tradicionalmente para el lanzamiento de iniciativas conjuntas y el fortalecimiento de alianzas políticas. El desarrollo de la cumbre de Miami y las posibles declaraciones resultantes serán observados con atención tanto en el ámbito regional como internacional.