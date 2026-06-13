ONG venezolana reporta la excarcelación de seis personas detenidas por motivos políticos

(Actualiza con dos excarcelaciones más)

Caracas, 12 jun (EFE).- La ONG venezolana Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos, informó este viernes sobre la excarcelación de cuatro mujeres que habían sido detenidas el año pasado por motivos políticos, así como de dos militares que habían sido condenados a 30 años de prisión.

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A través de una publicación en X, el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, indicó que a las 18:18 hora local (22:18 GMT) fue excarcelada Aranza Hernández, de 19 años, detenida en noviembre del año pasado.

Hernández es hermana de un militar disidente, quien se encuentra fuera del país tras ser acusado por presunta rebelión, de acuerdo a medios locales.

Además, es hermana de la adolescente de 16 años Samantha Hernández, quien recibió una boleta de excarcelación el pasado 18 de mayo, luego de que fuera detenida en noviembre pasado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en su casa, cuando acababa de llegar de la escuela, de acuerdo a la denuncia de la ONG Cecodap.

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Igualmente, el Foro Penal reportó la excarcelación de Génesis Rodríguez Araña y de Daniela Araña, familiares del primer teniente José Rodríguez Araña, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos luego de ser acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro de participar en la 'Operación Aurora', un asalto a un batallón del estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), donde presuntamente lideró el robo de 112 fusiles y municiones.

Himiob también informó que a las 19:55 hora local (23:55 GMT) fue excarcelada Keenami Guevara Vásquez, una exfuncionaria del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que fue acusada por el Ejecutivo de falsificar cédulas de identidad para presuntos "terroristas".

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El Foro Penal informó de la excarcelación de los militares Diosmer Rumbos y Jhon Jaimes, quienes fueron detenidos en dos operativos distintos en 2019 y condenados a 30 años de prisión.

Rumbos fue vinculado a la 'Operación Sukhoi', en la que las autoridades acusaron a siete oficiales de la Aviación de supuestamente filtrar información secreta sobre este tipo de aviones en Venezuela.

Entretanto, Jaimes, de acuerdo a la ONG, fue detenido en septiembre de 2019 en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) sin una orden de captura y sin conocer el motivo de su aprehensión.

Jaimes fue acusado de los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y "favorecimiento bélico".

Este viernes, el Foro Penal cifró en 389 el número de presos políticos en Venezuela, de los cuales 39 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un conteo con fecha hasta el pasado martes.

Entretanto, familiares de presos políticos en el país suramericano permanecen a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir por la liberación de los que siguen detenidos.

El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

Por su parte, el Gobierno venezolano niega que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que permanecen encarceladas porque cometieron delitos, una afirmación que rechazan ONG y partidos políticos opositores. EFE