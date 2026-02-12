Trump ordena al Pentágono impulsar el uso de carbón y destina 150 millones a plantas de este combustible

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue reconocido por representantes de la industria del carbón que lo calificaron, durante una ceremonia oficial en la Casa Blanca, como el “campeón indiscutible del carbón”, en medio de una serie de anuncios institucionales que buscan reorientar la política energética nacional. Según informó el diario digital The Hill, la Administración presentó una estrategia enfocada en fortalecer la red eléctrica mediante una mayor participación del carbón, incluyendo una inversión significativa para mantener operativas las plantas de este recurso en estados clave como Virginia Occidental, Ohio, Carolina del Norte y Kentucky.

En una jornada marcada por el acto de firma en la Sala Este de la Casa Blanca, Trump rubricó una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Defensa a contribuir con la adquisición de energía procedente de centrales termoeléctricas a base de carbón, priorizando este combustible sobre otras fuentes energéticas. De acuerdo con lo comunicado durante el evento, la directriz presidencial establece que los militares realizarán compras a largo plazo que involucren el suministro energético generado a partir del carbón en territorio estadounidense. Trump destacó ante los presentes la importancia de estos contratos para asegurar el abastecimiento de una energía “más confiable” que, según la orden, pretende reforzar la resiliencia de la red eléctrica nacional.

El mismo día, el Departamento de Energía, liderado por Chris Wright, informó a través de The Hill sobre la aprobación de una asignación financiera de aproximadamente 147 millones de euros para impulsar seis proyectos relacionados con el carbón en los cuatro estados mencionados. Esta medida se inscribe en un compromiso más amplio, presentado en septiembre del año anterior, que prevé un desembolso total de 525 millones de dólares (442 millones de euros) destinado a ampliar y revitalizar la infraestructura de generación eléctrica a partir de carbón.

Según consignó The Hill, la proporción de generación eléctrica en Estados Unidos cubierta por el carbón experimentó un descenso sostenido desde que alcanzó su máximo histórico en 2007. Para 2022, la participación de este tipo de energía en el total nacional rondaba el 20%, en un contexto donde el uso de combustibles fósiles, especialmente el carbón, es señalado por su alto impacto en las emisiones que inciden en el cambio climático.

En relación a la operatividad de las centrales termoeléctricas y la capacidad de la red, los recursos federales anunciados buscan mantener en funcionamiento instalaciones en estados donde la economía y el empleo están estrechamente vinculados a la industria extractiva y de transformación del carbón. Según detalló el medio The Hill, las adquisiciones de energía bajo contratos de largo plazo por parte de las Fuerzas Armadas forman parte de la estrategia para proveer estabilidad tanto para el sector como para la red energética en general.

El anuncio del Departamento de Energía incluye la selección de seis proyectos que abarcan mejoras tecnológicas, prolongación de la vida útil de las plantas y adaptación de instalaciones con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico en regiones consideradas estratégicas. Esta política se implementa en un momento donde la generación de energía con bajos niveles de emisiones de carbono y el cumplimiento de compromisos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero constituyen temas de debate continuo en la agenda nacional e internacional, según recopiló The Hill.

Por su parte, los líderes empresariales del sector presentes en la Casa Blanca entregaron un reconocimiento especial a Trump, destacando su rol en la promoción de medidas que consideran favorables para las plantas de carbón, así como para las comunidades asociadas a su funcionamiento. Durante la ceremonia, tanto funcionarios del gobierno como representantes la industria coincidieron en señalar que la prioridad asignada al carbón en las compras públicas responde a la necesidad de asegurar la estabilidad y diversificación energética ante riesgos de corte o insuficiencia en el suministro.

El fortalecimiento del vínculo institucional entre las agencias federales y las plantas de carbón, a través de acuerdos específicos promovidos por la orden ejecutiva, fue presentado ante los asistentes como una iniciativa orientada a la seguridad nacional y a la continuidad en la provisión de electricidad. Según remarcó The Hill, los fondos asignados y las acciones propuestas apuntan a consolidar la posición de este combustible fósil en el mercado interno, en un contexto de retroceso relativo frente a fuentes más limpias durante la última década.

Las implicaciones de la estrategia anunciada incluyen el respaldo económico a industrias, municipios y trabajadores cuya actividad depende en buena medida de la minería y transformación del carbón, en un marco donde la demanda nacional de este recurso ha sufrido una evolución negativa y su aporte al sistema eléctrico experimenta una reducción desde su punto más alto, registrado hace casi dos décadas. Según los datos suministrados por The Hill, el impulso a estos proyectos busca revertir en parte esta tendencia y responder a las preocupaciones sobre la capacidad y robustez del sistema eléctrico ante posibles eventualidades.