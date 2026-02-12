Agencias

Tres peruanos entre 5 detenidos con 731 kilos de marihuana en zona fronteriza de Ecuador

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 11 feb (EFE).- La Policía ecuatoriana detuvo a cinco personas, entre ellas tres de nacionalidad peruana, que transportaban 731 kilos de marihuana escondidos en un camión por el municipio de Espíndola, de la provincia sureña de Loja, fronteriza con Perú, informó este miércoles la institución.

El decomiso y detención se realizó después de que los agentes fueron alertados de la existencia de una bodega donde presuntamente se acopiaba droga, por lo que realizaron un operativo de control en la zona.

Inspeccionaron el vehículo, que transportaba 150 andamios metálicos, "los cuales presentaban alteraciones en su estructura original".

Realizaron una verificación técnica más detallada y encontraron varios paquetes "con una sustancia vegetal verdosa, con características similares a la marihuana, evidenciando una modalidad de camuflaje empleada por organizaciones delictivas para el transporte de droga".

La Policía informó que la droga, que tenía como destino la frontera sur, está valorada en 5,1 millones de dólares en el mercado europeo.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo a datos oficiales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los bachateros Prince Royce y Romeo Santos cantarán en Miami en el 'Premio lo nuestro'

Infobae

Bruselas ve en el acuerdo entre la UEFA y el Real Madrid "un triunfo para el mérito deportivo y la unidad"

El comisario Glenn Micallef felicitó públicamente a las partes por alcanzar un entendimiento que pone fin a la disputa judicial sobre la Superliga, subrayando que se antepone la equidad competitiva y los valores que defienden los seguidores del fútbol europeo

Bruselas ve en el acuerdo

Macron describe a Elon Musk como "un tipo sobresubvencionado" para defender la financiación pública industrial

Macron describe a Elon Musk

Arranca con tensiones en Seúl el comité parlamentario para aprobar el acuerdo con EE.UU.

Infobae

Rusia embarga bienes de empresarios ligados al mayor sistema de venta de billetes de avión

Infobae