Perú busca obtener certificación para dar mantenimiento especializado a aviones Boeing 777

Lima, 15 jun (EFE).- El Servicio de Mantenimiento de Perú (Seman Perú), una empresa adscrita al Ministerio de Defensa, ha quedado a un paso de obtener la certificación de Estados Unidos para dar mantenimiento especializado a aeronaves Boeing 777, uno de los modelos de avión más utilizados en rutas internacionales de pasajeros y carga, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Defensa señaló este lunes que la opción se ha concretado tras culminar con éxito los trabajos en una segunda nave de este tipo, perteneciente a la aerolínea estadounidense Eastern Air Express.

La aeronave Boeing 777-212 fue sometida en el Seman a una visita de mantenimiento mayor, que comprendió reparaciones, inspecciones y actualizaciones para su correcto funcionamiento.

De acuerdo con la información oficial, el mantenimiento de esta aeronave "representa uno de los últimos pasos" dentro del proceso para obtener las autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Perú y de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos.

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El Seman busca convertirse en la segunda estación de mantenimiento aeronáutico de Suramérica certificada por la FAA para realizar trabajos en aeronaves Boeing 777 y en la primera MRO (Mantenimiento, Reparación y Revisión) independiente de la región.

"Se trata de un hito que coloca al Perú en una posición destacada dentro del mercado aeronáutico regional. Este avance cobra especial relevancia debido a que la aeronave Boeing 777 es una de las de mayor tamaño y complejidad técnica fabricadas", destacó la cartera de Defensa.

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El mantenimiento de estas aeronaves, agregó, "requiere personal altamente especializado, infraestructura adecuada y el cumplimiento de estrictos estándares regulatorios", por lo que consideró que el Seman puede convertirse "en un referente regional en servicios aeronáuticos de alto nivel". EFE