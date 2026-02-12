Rosalía estrena el videoclip de 'Sauvignon Blanc', tercer single de su álbum 'Lux'

La más reciente aparición de Rosalía en la portada de la edición especial de primavera de la revista Vogue de Estados Unidos ha puesto en primer plano no solo su trabajo musical, sino también su visión sobre la creatividad y la relevancia de la música en su vida. De acuerdo con información difundida por varios medios, la artista catalana ha abordado en una entrevista con la revista aspectos íntimos de su proceso creativo durante la producción de ‘Lux’, su álbum más personal hasta la fecha. En la conversación, Rosalía ha compartido reflexiones sobre el papel de la música como eje central de su trayectoria y ha abordado cuestiones relacionadas con su vida privada, entre ellas los rumores sobre una posible relación con la modelo francesa Loli Bahia, tras haber sido vistas juntas en distintos lugares como Brasil, París y Barcelona. A propósito de las preguntas sobre el celibato voluntario que confesó unos meses atrás, Rosalía manifestó: “Esto es algo muy personal, que creo que depende del momento en la vida, y puedes transitarlo o no”.

El estreno del videoclip de ‘Sauvignon Blanc’, dirigido por Noah Dillon, ha sido objeto de amplia atención mediática, según reportó la prensa especializada. Publicado este miércoles a las 18.00 horas en YouTube, este video corresponde al tercer sencillo de ‘Lux’, el último álbum de la artista, y en pocas horas ha superado las 500.000 visualizaciones. La pieza audiovisual se suma a las anteriores entregas del álbum, ‘Berghain’ y ‘La Perla’, y presenta una narrativa visual en la que Rosalía aparece al inicio recostada sobre la arena del desierto, vestida con un atuendo oscuro, mientras una nube de polvo le confiere un aire enigmático.

A lo largo del videoclip, que según consignó la propia plataforma YouTube ha provocado un alto impacto entre los seguidores de la cantante, se aprecian distintos elementos simbólicos. La artista utiliza un collar de perlas, mencionado también en la letra de la canción, y manipula una copa de Sauvignon Blanc, que da nombre al tema. Las imágenes se alternan entre planos en el desierto y escenas en el interior de un Rolls-Royce, cuya presencia cobra relevancia porque el vehículo termina envuelto en llamas, reforzando así los elementos visuales y conceptuales del video.

Rosalía interpreta versos en los que une la referencia al vino con una declaración sentimental y una perspectiva optimista sobre el porvenir, como en el pasaje: “Si hoy estás tú, yo beberé Sauvignon Blanc. A tu lado mi futuro será dorado. Ya no tengo miedo del pasado”. Tal como destacó el medio de referencia del espectáculo, la conjunción de letra y escenografía fortalece la carga simbólica del videoclip y ha sido objeto de análisis por parte de los fanáticos en redes sociales.

La publicación de ‘Sauvignon Blanc’ anticipa el inicio de la gira internacional del álbum ‘Lux’, programado para arrancar en marzo en Francia. Según detalló la prensa especializada, las fechas confirmadas incluyen presentaciones en Madrid, Barcelona, Londres y Berlín, junto con paradas en ciudades de Norteamérica. Antes del arranque oficial de la gira, Rosalía subirá al escenario de los Brit Awards el 28 de febrero, en una de las galas más importantes de la industria musical del Reino Unido.

El medio Vogue subrayó que, más allá de la promoción de sus nuevos lanzamientos musicales, la popularidad de la cantante catalana atraviesa otros ámbitos de la cultura y el espectáculo. Rosalía ha sido figura principal en reportajes y portadas que la posicionan entre los nombres más reconocidos de la moda, reflejo del alcance internacional de su imagen y su influencia en distintas disciplinas creativas.

Diferentes plataformas han destacado la respuesta inmediata del público al videoclip de ‘Sauvignon Blanc’, que en apenas unas horas superó el medio millón de reproducciones en YouTube. Este ritmo de visualizaciones confirma la expectativa generada en torno a cada lanzamiento relacionado con ‘Lux’ y evidencia la repercusión que la propuesta artística de Rosalía mantiene tanto entre su base de seguidores como en la escena musical global.

‘Lux’, que representa el último capítulo discográfico de la artista tras el éxito de ‘Motomami’, se presenta como una obra de carácter introspectivo y experimental, según describió la propia Rosalía durante la entrevista con Vogue. La artista compartió detalles sobre cómo su interés por la fusión de géneros musicales y sonidos contemporáneos se refleja en cada uno de los temas, aportando un enfoque personal a todas las piezas audiovisuales asociadas al álbum.

Además, medios de espectáculos y cultura han recogido los comentarios de los fanáticos que elogiaron la capacidad de Rosalía para reinventarse visualmente. El trabajo conjunto con el director estadounidense Noah Dillon, quien cuenta con un recorrido en fotografía, arte y música, ha sido interpretado como una búsqueda por destacar las atmósferas y los vínculos emocionales de la canción a través del lenguaje cinematográfico.

La atención sobre la vida privada de la artista también ha crecido con el reciente aumento de apariciones públicas junto a la modelo Loli Bahia, sumado a sus declaraciones sobre la importancia de transitar procesos vitales según las circunstancias personales. La revista Vogue puntualizó el interés de Rosalía por mantener la música como prioridad y la apertura de la artista a que distintos aspectos de su vida convivan con el desarrollo de su carrera pública.

La llegada de su nuevo videoclip, las informaciones sobre la gira internacional de ‘Lux’ y su protagonismo en medios de moda, según consignaron varias publicaciones especializadas, consolidan a Rosalía como una de las principales referencias del panorama musical y cultural actual.