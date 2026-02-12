Pekín rechaza declaraciones de Washington sobre la soberanía en puerto peruano de Chancay

Pekín, 12 feb (EFE).- China expresó este jueves su "fuerte insatisfacción" por las declaraciones de Estados Unidos sobre la soberanía del puerto peruano de Chancay y acusó a Washington de realizar una "fabricación y difamación flagrantes" en relación con el proyecto desarrollado por la naviera estatal china Cosco.

El portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian afirmó hoy en rueda de prensa que China "se opone firmemente" a las declaraciones de la parte estadounidense.

Sus palabras llegan después de que la oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado de EE. UU. advirtiera de que Perú podría quedar "imposibilitado" de supervisar el puerto bajo propietarios chinos "depredadores" y señalara que "el dinero barato chino cuesta soberanía".

Las declaraciones se producen tras el fallo de un juez peruano que excluyó al puerto privado de Chancay de ser regulado y fiscalizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), al estimar una demanda de amparo presentada por la compañía.

El Gobierno peruano anunció que apelará la sentencia, mientras que Washington criticó la decisión judicial al considerar que limita la capacidad de supervisión estatal sobre una infraestructura estratégica.

El puerto, que tiene una capacidad de un millón de contenedores al año, se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece, en un 60 %, a la empresa estatal china Cosco Shiping y, en un 40 %, a la minera peruana Volcan Compañía Minera, la cuarta productora de plata y zinc a nivel mundial.

Su objetivo es convertirse en el principal 'hub' (centro de conexiones) del comercio marítimo de China con Suramérica.