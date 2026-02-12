Paola Olmedo... se estrena como concursante de 'Supervivientes'

Tras anunciarse la salida de Laura Madrueño del equipo de 'Supervivientes' y la incorporación de María Lamela como presentadora desde Honduras, la nueva edición ya está en marcha y los nombres de los que podrían ser los primeros concursantes de este año comienzan a sonar con fuerza. Un año más con Jorge Javier Vázquez como presentador desde el plató y Sandra Barneda como encargada de moderar los debates, Paola Olmedo podría convertirse en la primera concursante de los Cayos Cochinos.

A la espera de que llegue el próximo 5 de marzo cuando esta nueva edición dará el pistoletazo de salida con los primeros saltos desde el helicóptero, la ex mujer de José María Almoguera se postula como una de las grandes apuestas de esta edición. A pesar de haber insistido en su anonimato en repetidas ocasiones durante sus muchas disputas con la que fuera su suegra, Carmen Borrego, Paola salta a la palestra para convertirse en un nuevo personaje televisivo.

"Por el momento no. No voy a escupir para arriba, pero por el momento no, no, no. Estoy bastante bien así" reconocía la joven ante las cámaras cuando le preguntaban por su participación en un reality. Madre de tres hijos, el pequeño en común con José María Almoguera, Paola podría convertirse en el nuevo 'azote' para el clan Campos que ya acapara muchos de los titulares de la crónica social por los constantes desencuentros entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego.