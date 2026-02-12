La Internacional Progresista lanza una flotilla humanitaria hacia Cuba en plena crisis de desabastecimiento

La llegada de dos embarcaciones de la Marina mexicana a La Habana con 800 toneladas de alimentos y suministros de primera necesidad marca un nuevo capítulo en los esfuerzos internacionales para atenuar el desabastecimiento crítico que afecta a Cuba. Este hecho se enmarca en una serie de iniciativas emergentes que buscan responder al deterioro de la situación sanitaria y social en la isla, atribuida por diversas fuentes a la intensificación del embargo estadounidense. En este contexto, según informó la Internacional Progresista, una misión conformada por una flotilla humanitaria partirá el mes próximo desde el Caribe para llevar apoyo a los habitantes cubanos.

De acuerdo con la Internacional Progresista, la flotilla denominada 'Nuestra América' representa una respuesta frente a lo que sus organizadores consideran un “asedio” provocado por las políticas de la administración de Donald Trump hacia Cuba. Esta coalición indicó que la decisión de lanzar la misión está motivada por el impacto letal que las restricciones estadounidenses ejercen sobre distintos sectores de la población isleña, incluyendo a recién nacidos, sus familias, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Según la plataforma, “la administración Trump está asfixiando a la isla, cortando el suministro de combustible, vuelos y bienes esenciales para la supervivencia”. Esta declaración fue difundida por la propia Internacional Progresista en su sitio web al anunciar los detalles de la flotilla.

La organización hace un llamado a quienes deseen sumarse a esta cruzada, con el objetivo de recolectar recursos para la adquisición de medicinas y alimentos, remarcando las implicaciones directas de las restricciones, que impiden la entrada regular de productos básicos. El bloque estadounidense, endurecido en los últimos meses, ha impedido a Cuba acceder a combustible y otras mercancías fundamentales, lo que, según la Internacional Progresista, ha intensificado la crisis en todos los niveles, desde el abastecimiento hospitalario hasta la disponibilidad de alimentos.

Esta situación se agudizó después de que Venezuela, tradicional suministrador de petróleo para la isla, cesara el envío regular de crudo a raíz de un cambio en su relación bilateral con Estados Unidos, reportó la Internacional Progresista. El arresto en enero del presidente Nicolás Maduro precipitó un viraje en la política regional que afectó directamente a los flujos energéticos hacia Cuba. Posteriormente, la administración estadounidense no solo reforzó el embargo, sino que también amenazó con aplicar aranceles a países que, como México, continuasen abasteciendo de petróleo a Cuba, restringiendo así aún más las posibilidades de acceso a recursos energéticos vitales, según detalló el medio.

La respuesta de la comunidad internacional no se limitó a la flotilla anunciada. El Gobierno chileno reveló la preparación de un operativo de ayuda de características similares, buscando mitigar las carencias que, en palabras de las propias autoridades, han colocado a los ciudadanos cubanos en una “dramática situación”. Según publicó la Internacional Progresista, estas acciones pueden interpretarse como una muestra de solidaridad que desafía abiertamente las limitaciones impuestas por los Estados Unidos y busca asegurar el suministro de productos de primera necesidad.

El desabastecimiento y la escasez, fenómenos que han venido agravándose en los meses recientes, ya se percibían antes de los últimos episodios de tensión diplomática. El recorte en la disponibilidad energética tuvo consecuencias inmediatas en el estancamiento del transporte, el deterioro de los servicios sanitarios y la falla en la distribución de alimentos, reportó la Internacional Progresista. La caída en el suministro venezolano, seguida rápidamente por las advertencias de sanciones a otros países cooperantes, dejó a la isla en una posición de vulnerabilidad sin precedentes en su estructura de abastecimiento.

El propósito de la misión humanitaria impulsada por la Internacional Progresista consiste en “romper el asedio, salvar vidas y defender la autodeterminación cubana”, según la declaración emitida por la organización en sus plataformas digitales. La flotilla, que se plantea como un envío colectivo de recursos vitales, tiene como próxima fecha de partida el mes siguiente, zarpando desde puertos caribeños y sumando a quienes quieran aportar a la causa con alimentos y medicamentos, conforme a lo difundido por la organización.

La Internacional Progresista enfatiza que el contexto actual expone a los habitantes cubanos a riesgos inmediatos, en particular a los segmentos más vulnerables de la población. La crisis afecta desde los hospitales hasta los circuitos de abastecimiento alimentario, reforzando la necesidad de acciones urgentes y coordinadas, citó la organización en su página web, desde donde invita a la colaboración transversal de la sociedad civil internacional.

La presión ejercida por las restricciones de Washington al suministro de bienes esenciales, incluidos los energéticos, ha provocado que otros países se sientan en la necesidad de organizar envíos independientes de ayuda. México, con la llegada de buques cargados de ayuda humanitaria, y Chile, con el anuncio de un operativo similar, evidencian la disposición de varios estados para asistir a Cuba incluso frente a la amenaza de represalias económicas por parte de los Estados Unidos, tal como reportó la Internacional Progresista.

De acuerdo con los informes de la organización y las declaraciones compartidas en los canales oficiales de la coalición, esta campaña internacional busca no solo brindar socorro inmediato, sino también afirmar el derecho al autoabastecimiento y la soberanía nacional del pueblo cubano en medio de una coyuntura catalogada por sus promotores como excepcionalmente adversa. El llamado de la Internacional Progresista reitera que cualquier persona interesada puede contribuir, con el objetivo de fortalecer la adquisición de recursos críticos para la supervivencia.

La grave crisis de desabastecimiento que experimenta la isla caribeña se vincula estrechamente con la interacción de varios factores: la reducción de suministros petroleros desde Venezuela, el refuerzo del embargo por parte de Estados Unidos, y las presiones ejercidas mediante advertencias de sanciones económicas a países colaboradores. Según publicó la Internacional Progresista, estos hechos han generado consecuencias directas en la vida cotidiana de los cubanos, como el aumento de dificultades para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos.

El despliegue de acciones internacionales, como los envíos marítimos ya concretados por México y los planeados por Chile y la Internacional Progresista, constituye uno de los principales mecanismos de asistencia ante el bloqueo de rutas comerciales convencionales. El medio reiteró que esta coyuntura no solo prueba la capacidad de solidaridad interregional, sino que interpela la efectividad y el impacto de las políticas de embargo impuestas sobre Cuba.