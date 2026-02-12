La Eurocámara pide una estrategia para combatir la explotación laboral en la UE

El informe aprobado en la Eurocámara resalta el grave problema de las cadenas de subcontratación largas, que, según el documento, exponen a miles de empleados dentro de la Unión Europea a mayores riesgos de precariedad laboral, extensas jornadas, y salarios por debajo de los estándares mínimos. La alerta del Parlamento Europeo se dirige tanto a la protección de los trabajadores como a la necesidad de asegurar condiciones justas de competencia para las empresas que cumplen la normativa. En este contexto, la noticia central radica en el llamado del Parlamento Europeo a la Comisión para que diseñe una estrategia integral capaz de combatir la explotación laboral en sus múltiples formas, fortaleciendo la cooperación transfronteriza y endureciendo las sanciones contra prácticas ilegales y abusivas.

De acuerdo con la información recogida por la agencia Europa Press, la resolución recibió el apoyo de 332 eurodiputados, con 209 votos en contra y 33 abstenciones. El texto aprobado detalla que la explotación laboral, la subcontratación abusiva, el empleo ilegal y la intermediación fraudulenta representan una violación directa de los derechos fundamentales y contribuyen a distorsionar el mercado único de la Unión Europea. Europa Press indica que los europarlamentarios consideran que la fragmentación de los entornos de trabajo, derivada de procesos de externalización sin control, genera menos transparencia, menor rendición de cuentas y condiciones más peligrosas para los empleados.

La Eurocámara pone especial énfasis en los efectos negativos que la subcontratación abusiva puede tener en sectores de alto riesgo y alerta, en su informe, sobre los datos recogidos por Eurostat que contabilizan 3.298 muertes laborales durante el año 2023 en la Unión Europea. Según recoge Europa Press, el Parlamento recuerda también el señalamiento de Europol sobre la penetración de redes criminales en la economía legal: el 86% de las organizaciones consideradas más peligrosas aprovechan empresas legales, especialmente dentro de la construcción y la logística, para eludir controles y facilitar la explotación laboral y el fraude.

El documento refrendado por el Parlamento Europeo subraya que abordar las irregularidades en las cadenas de subcontratación no solo es imprescindible para salvaguardar la integridad y la seguridad de los trabajadores, sino que resulta indispensable para evitar una competencia desleal entre compañías. Por esto, se llama a la Comisión Europea a intensificar su acción, diseñando políticas más estrictas tanto a nivel nacional como transnacional. El medio Europa Press destaca el reclamo del informe de fortalecer la cooperación entre la Autoridad Laboral Europea, Europol, las administraciones nacionales y agentes sociales, con el objetivo de asegurar la correcta aplicación de las leyes laborales, mejorar la coordinación y evitar el desplazamiento de prácticas ilícitas de un país a otro dentro de la Unión.

El enfoque sancionador ocupa un espacio relevante en el informe, pues el Parlamento Europeo advierte la facilidad con la que ciertos individuos o compañías logran eludir prohibiciones comerciales vigentes en un estado miembro, reinstalándose en otro para continuar sus actividades fraudulentas. Para contrarrestar esta estrategia, el pleno insiste en avanzar hacia un modelo de reconocimiento mutuo de sanciones y prohibiciones en el bloque comunitario. El texto también expresa la necesidad de que las medidas penales y administrativas sean lo suficientemente eficaces, proporcionadas y disuasorias, para atacar de raíz el fenómeno de la explotación laboral.

Europa Press explica que el informe llama especialmente la atención sobre las consecuencias para trabajadores particularmente vulnerables, quienes sufren los efectos más graves de estas prácticas. Los legisladores solicitaron el refuerzo de relaciones laborales directas para limitar los daños provocados por la externalización y proteger a los empleados de sector más expuestos.

Además, el Parlamento Europeo recomienda la elaboración de estrategias que permitan identificar y neutralizar la intermediación fraudulenta, así como el trabajo no declarado, ya que estas figuras dificultan la labor de supervisión por parte de las autoridades y generan espacios propicios para la evasión de responsabilidades empresariales. Europa Press menciona que los eurodiputados reconocen la coordinación entre organismos nacionales e internacionales como pieza clave para reducir el margen de maniobra del crimen organizado.

En lo relativo al impacto económico, el informe aportado por el Parlamento subraya la distorsión que generan las actividades ilícitas dentro del mercado único, afectando tanto la salud de sus trabajadores como la competitividad de las empresas ajustadas a la ley. Europa Press señala que los parlamentarios advierten que la existencia de empresas pantalla o fraudulentas debilita los sistemas de protección social, al reducir las contribuciones y aumentar la carga sobre las administraciones públicas.

El debate recogido en el informe deja ver la preocupación existente respecto a la globalización de determinadas prácticas ilegales y a la necesidad de respuestas coordinadas y homogéneas en el conjunto de la Unión Europea. Europa Press relata que el informe aprobado insta a la Comisión a liderar el diseño de una estrategia a largo plazo que no solo sancione, sino que también prevenga la proliferación de nuevas redes delictivas mediante controles más estrictos, mayor transparencia y una rendición de cuentas efectiva dentro de toda la cadena de suministro.