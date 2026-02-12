Kallas avisa de que la UE "no necesita proteccionismo", en pleno debate por la "preferencia europea"

La Alta Representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha avisado este jueves de que la Unión Europea "no necesita proteccionismo", en un momento en el que varios Estados miembros abogan por reforzar la llamada "preferencia europea" en sectores estratégicos para impulsar la competitividad del bloque.

"Soy liberal, así que no creo en el proteccionismo, porque a largo plazo pienso que es mejor para nuestras empresas que puedan exportar libremente. Y si nos fortalecemos, entonces nuestros productos también serán competitivos y no necesitaremos proteccionismo", ha señalado en declaraciones a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebra en el castillo de Alden Biesen (Bilzen), en el este de Bélgica.

En la cita está previsto que los líderes busquen soluciones para acelerar la competitividad europea frente a las tensiones geopolíticas y las presiones de Estados Unidos y China, así como acercar posiciones sobre la idea de introducir la "preferencia europea" como herramienta para reforzar la base productiva del bloque y garantizar su independencia.

Frente a las voces que plantean reforzar instrumentos de preferencia por el "Made in Europe" en las compras o contratos públicos europeos, la Alta Representante de la UE se ha mostrado reticente, considerando que si la Unión refuerza su competitividad interna, sus productos serán igualmente competitivos en el mercado global y no necesitará recurrir a medidas protreccionistas.

Con todo, ha matizado que la apertura comercial no implica renunciar a instrumentos de defensa frente a prácticas desleales. "También tenemos que hacer frente a las prácticas de coerción económica que provienen de China y que dañan gravemente nuestro comercio", ha advertido.

En este sentido, Kallas ha reconocido que la UE es ya "una potencia económica fuerte", pero ha insistido en que necesita serlo "aún más", abogando por acelerar la simplificación normativa y eliminar trabas que afectan a las compañías europeas. "Debemos trabajar en nuestros procesos de simplificación, debemos trabajar en todo aquello que esté ayudando a nuestras empresas", subrayó.

La jefa de la diplomacia europea ha vinculado, además, el debate económico con la capacidad industrial en materia de defensa, tras la reunión celebrada la víspera con los ministros del ramo. Según ha explicado, para aumentar la producción militar es necesario resolver obstáculos estructurales como la fragmentación financiera.