Jaime de Marichalar, rotundo y molesto, se desmarca de su hermano Álvaro por sus ataques a Iñaki Urdangarin

"Mi hermano es mi hermano, yo soy yo", expresó Jaime de Marichalar frente a las preguntas insistentes sobre los comentarios críticos que su hermano Álvaro ha dirigido recientemente contra Iñaki Urdangarin. De acuerdo con la información publicada por el medio de referencia, el exmarido de la infanta Elena optó por tomar distancia, reafirmando su deseo de mantenerse al margen de la creciente controversia generada por las declaraciones de su familiar.

Según detalló el mismo medio, las intervenciones públicas de Álvaro de Marichalar han reaparecido en las últimas semanas tras la publicación de las memorias de Iñaki Urdangarin, el exduque de Palma. Álvaro, conocido navegante, ha aprovechado este contexto para cuestionar la actitud del antiguo consorte y ha sostenido que “un consorte no tiene nada que decir”, llegando a utilizar a Jaime como contrapunto y ejemplo de discreción ante asuntos relacionados con la Familia Real.

En el desarrollo de esta situación, el medio señaló que las declaraciones de Álvaro no se han limitado a Urdangarin. También han generado tensiones tras una entrevista mantenida con la periodista Sonsoles Ónega, en la que el hermano de Jaime compartió opiniones polémicas acerca de la Reina Letizia. Esto ha incrementado la atención mediática hacia ambos hermanos y su postura respecto al papel de quienes han formado parte de la institución monárquica.

Frente a este entorno, Jaime de Marichalar adoptó una posición clara ante los medios, haciendo hincapié en la separación de criterios con Álvaro. Cuando los reporteros le solicitaron su valoración sobre las críticas de Álvaro hacia Urdangarin y las memorias recién publicadas, el exduque consorte de Lugo se mostró incómodo, reiterando su deseo de evitar cualquier pronunciamiento en el debate. Según informó el medio, Marichalar llegó a pedir en varias ocasiones a la prensa que cesara sus preguntas, afirmando: “Bueno, ¿me puedes dejar tranquilo? No me quiero caer, por favor”. Estas palabras, según el reportaje, reflejaron la incomodidad e insistencia de su negativa a alimentar la controversia, ya que agregó: “Por favor, sí, déjame, por favor. Lo he dicho cuarenta veces, pero no”.

El medio añadió que Jaime de Marichalar, quien desde su separación de la infanta Elena se ha caracterizado por una baja exposición mediática y comentarios escasos sobre la vida privada de la Familia Real, optó por reafirmar esa línea de discreción. Esta actitud resalta aún más ahora que el entorno mediático se ha visto agitado por los pronunciamientos públicos de su hermano, quien sostiene un discurso más crítico y visible en los medios.

De acuerdo con la cobertura, la tensión creció principalmente por el contraste entre el perfil reservado de Jaime y la actitud frontal de Álvaro, situación que ha colocado nuevamente en el foco a la familia Marichalar. La insistencia de ciertos reporteros en obtener una postura de Jaime se vio frustrada reiteradamente por su rechazo, que buscó esquivar cualquier vínculo con la controversia generada.

En el contexto de la publicación de las memorias de Iñaki Urdangarin y las repercusiones que han originado tanto en la Familia Real como en su entorno, varios protagonistas han visto incrementada la presión mediática para manifestar sus opiniones. Álvaro de Marichalar, al criticar la actitud de Urdangarin y tomar como referencia la conducta discreta de Jaime, impulsó un debate sobre el papel de los antiguos consortes y su presencia pública tras haber formado parte de la institución real.

La decisión de Jaime de Marichalar de distanciarse y subrayar su independencia respecto al discurso de su hermano marca un episodio más en la dinámica compleja de las relaciones familiares en el entorno de la monarquía española. Según destacó el medio, esta postura refuerza su voluntad de no convertirse en parte del debate público y de mantener la estrategia de reserva que ha mantenido desde hace años.