El regulador brasileño aprueba la inversión de 84 millones de euros de United Airlines en Azul

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil ha aprobado la inversión de 100 millones de dólares (84 millones de euros) de United Airlines en acciones emitidas por la aerolínea brasileña Azul, incluidas las American Depositary Shares (ADS), según informó Azul en un comunicado.

La inversión se inscribe en el contexto del plan del Capítulo 11 de Azul y se realizará mediante la suscripción de acciones emitidas por la aerolínea en el marco de la oferta pública de distribución primaria de acciones ordinarias que emitirá Azul.

Todas las acciones emitidas son nominativas, escrituradas y sin valor nominal, libres y exentas de cualquier gravamen o carga, y el proceso se llevará a cabo en Brasil, en un mercado extrabursátil no organizado, bajo el régimen de registro automático de distribución.

El regulador frenó la inversión de United Airlines hace un mes para que el proceso quedase sujeto a una revisión adicional y analizar posibles impactos en la competencia.