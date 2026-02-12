El paro de la OCDE se mantuvo en diciembre en el 5% con solo España y Finlandia superando el doble dígito

Japón y México presentaron las tasas de desempleo más bajas entre los países miembros de la OCDE durante el cierre del año pasado, ambas situadas en el 2,6%. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recogidos por Europa Press, la tasa de paro general del bloque se mantuvo en diciembre en el 5%, una cifra que no ha mostrado variaciones significativas durante 43 meses consecutivos. En contraste, España y Finlandia destacaron con los niveles de desempleo más elevados, superando el 10%, mientras en la eurozona, casi 11 millones de personas estaban en busca de empleo.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la tasa de paro de la OCDE se mantuvo estable en diciembre, en línea con los registros observados desde agosto de 2025, a excepción de octubre, cuando no se calculó por la ausencia de datos de Estados Unidos tras el cierre parcial del Gobierno y la falta de información de Suiza y Nueva Zelanda. En este contexto, 22 de los países integrados a la OCDE para los que se dispone de cifras no experimentaron cambios en el índice de desempleo; siete países experimentaron reducciones y tres registraron incrementos durante el último mes del año.

Los países que presentaron las tasas de desempleo más bajas, según reportó Europa Press, fueron Japón y México, ambos con el 2,6%, seguidos por República Checa e Israel con el 3,1% cada uno, y Polonia con el 3,2%. Por el contrario, los mayores niveles correspondieron a Finlandia (10,3%) y España (10%), ambos mostrando ligeras mejorías respecto a noviembre. En el grupo de naciones con mayores cifras de desempleo también se ubicaron Suecia (8,8%), Colombia (8,5%), así como Francia y Turquía, ambos con un 7,7%.

Europa Press detalló que el número total de desempleados en los países de la OCDE descendió en 157.000 personas en diciembre, situándose en 35,204 millones. De ellos, 10,792 millones corresponden a individuos residentes en la eurozona. La persistencia de estas cifras está relacionada con tendencias estructurales en los mercados laborales de cada país, además de circunstancias económicas generales que han influenciado en la estabilidad de los registros.

Dentro de los diferentes grupos etarios, el informe de Europa Press señala una diferencia significativa entre los menores y los mayores de 25 años. La tasa de paro juvenil en la OCDE retrocedió tres décimas hasta fijarse en el 11,2% durante diciembre. En contraste, entre los mayores de 25 años, el desempleo no mostró cambios y se situó en el 4,2%. En cuanto a la distribución por países, la tendencia ascendente del paro entre los jóvenes en los Estados nórdicos sobresale hasta el punto de que en algunos momentos han desplazado a España del primer lugar en ese indicador.

Según consignó Europa Press, Suecia encabezó la tasa de desempleo juvenil en diciembre con el 23,6%, seguida por España con el 23,4% y Finlandia con el 21,8%. En el otro extremo, el desempleo entre los jóvenes mantuvo valores reducidos en Japón (2,4%), Israel (4,2%) y México (5,7%).

El estudio de Europa Press destacó que, a pesar de los desafíos económicos en distintas regiones, la estabilidad en la tasa global de desempleo de la OCDE refleja una resistencia de los mercados laborales frente a la incertidumbre internacional y las variaciones macroeconómicas de los últimos años. El reporte también subrayó la notoria divergencia entre países, tanto en las cifras globales como en las correspondientes a la juventud, donde persisten diferencias marcadas en función de factores estructurales y coyunturales.