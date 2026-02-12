Agencias

Cruz Roja realizará controles de detección y prevención de VIH e ITS en los campus de León y Ponferrada

Guardar

Cruz Roja llevará a cabo, en colaboración con la Universidad de León (ULE), dos jornadas de información y sensibilización con controles de detección y prevención sobre el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en los campus de Vegazana y Ponferrada.

En concreto, la iniciativa se desarrollará este jueves en el Campus de Vegazana de León capital entre las 10.30 y las 14.00 horas, mientras que la acción en el Aulario del Campus de Ponferrada será el próximo miércoles 18 de febrero de 11.00 a 14.00 horas.

La iniciativa nace con el objetivo de sensibilizar a la población joven sobre la importancia del cuidado de la salud sexual. Para ello se habilitará un punto de control donde los estudiantes podrán conocer los riesgos asociados a las ITS y reflexionar sobre los estigmas que todavía persisten, según ha informado a Europa Press en un comunicado Cruz Roja León.

De esta forma, se distribuirá material informativo y de protección, y, durante la primera jornada, se ofrecerán pruebas de detección de ITS de manera confidencial, facilitando así el acceso a servicios de salud y garantizando la privacidad de los participantes.

Esta iniciativa, realizada en colaboración con la Universidad de León, se enmarca en la conmemoración del Día Europeo de la Salud Sexual, celebrado cada 14 de febrero para recordar la importancia de promover hábitos responsables, eliminar estigmas y garantizar el acceso a servicios de salud sexual para toda la ciudadanía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Microsoft planea fusionar Xbox Game Pass Premium y PC Game Pass

Microsoft planea fusionar Xbox Game

El argentino Fabrizio Angileri continuará en el Corinthians hasta diciembre próximo

Infobae

La española Belén Garijo será la próxima CEO de Sanofi

La española Belén Garijo será

Mónica García asegura asumir "con orgullo" su responsabilidad por "defender la sanidad pública"

La titular del ramo destaca los avances legales para reforzar la integridad del sistema de salud, defiende el incremento de plazas formativas y rechaza las acusaciones sobre falta de diálogo tras críticas por la conflictividad laboral y la política de privatizaciones

Mónica García asegura asumir "con

SoftBank quintuplicó su beneficio gracias a OpenAI en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal

SoftBank quintuplicó su beneficio gracias