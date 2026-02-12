Blackstone y EQT compran Urbaser por 5.800 millones de euros

Fondos gestionados por Blackstone Infrastructure y el fondo EQT Infrastructure VI han acordado la adquisición de Urbaser a fondos gestionados por Platinum Equity, según han informado ambas partes este jueves en un comunicado conjunto. Fuentes próximas a la operación consultadas por Europa Press han cifrado el importe de la misma en 5.800 millones de euros.

En este contexto, Blackstone y EQT poseerán cada uno el 50% de Urbaser y gestionarán conjuntamente la compañía.

Urbaser, fundada hace más de tres décadas y proveedor global líder en soluciones integrales de gestión de residuos y servicios medioambientales orientadas a maximizar el reciclaje y la regeneración de recursos, cuyos servicios se prestan a través de contratos a largo plazo con municipios y clientes industriales.

El consejero delegado de Urbaser, Fernando Abril-Martorell, ha destacado que esta operación "pone de relieve el potencial de creación de valor de Urbaser y es fruto de una excelente colaboración con Platinum Equity durante estos años". "Afrontamos con ilusión esta nueva etapa para seguir ofreciendo soluciones líderes a nuestros clientes y acelerar nuestra trayectoria de inversión y crecimiento, trabajando estrechamente con EQT y Blackstone como socios estratégicos", ha concluido.

El compromiso de Urbaser con la innovación se refleja en su amplia experiencia en el desarrollo y la operación de plantas de valorización energética de residuos ('energy-from-waste'), así como en otras infraestructuras avanzadas de tratamiento que impulsan el desarrollo sostenible de toda la cadena de valor de la gestión de residuos.

Ambas firmas respaldarán al equipo directivo en la continuidad de su expansión en el segmento de residuos industriales, un área de rápido crecimiento, al tiempo que reforzarán las operaciones municipales --núcleo del negocio de Urbaser-- y su papel como socio estratégico a largo plazo de los ayuntamientos.

En cualquier caso, la operación queda sujeta a las condiciones habituales y a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias.

JP Morgan y UBS Investment Bank han actuado como asesores financieros de Blackstone, mientras que Morgan Stanley y BBVA lo han hecho como asesores financieros de EQT. Simpson Thacher & Bartlett, Linklaters, Kirkland & Ellis y Uría Menéndez han prestado asesoramiento legal a Blackstone y EQT.