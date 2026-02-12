Angola propone al Ejército de RDC y el grupo rebelde M23 un nuevo alto el fuego desde el 18 de febrero

A principios de febrero, representantes de República Democrática del Congo y del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) acordaron la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento para supervisar un alto el fuego existente, con el apoyo de la Misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO), que contempla el despliegue de efectivos de esta organización internacional en la ciudad de Uvira. En este contexto, Angola ha presentado una propuesta para establecer un nuevo alto el fuego entre las partes, cuya entrada en vigor se plantea para el 18 de febrero al mediodía, según publicó la Presidencia angoleña en redes sociales.

Según consignó el medio Europa Press, la iniciativa de Angola surge después de una reunión celebrada en Luanda a la que asistió el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y delegaciones de los países que actúan como mediadores en el intento de alcanzar la pacificación en el este del país africano. El comunicado oficial de la Presidencia de Angola detalla que la propuesta está aún pendiente de una respuesta pública tanto del Gobierno de República Democrática del Congo como del movimiento M23.

El texto de la propuesta precisa que Angola espera una aceptación formal por parte de ambas partes para que la tregua entre en efecto en la fecha y hora especificadas. Hasta el momento, ni las autoridades congoleñas ni la facción insurgente han anunciado su posición al respecto. El presidente angoleño, Joao Lourenço, mantiene su papel como mediador regional y, de acuerdo con Europa Press, lleva varios meses impulsando iniciativas orientadas a garantizar la estabilidad y la paz entre el Ejecutivo congoleño y los grupos armados activos en la región, particularmente el M23, que cuenta con el apoyo de Ruanda.

De acuerdo con Europa Press, el M23 declaró el 18 de enero su retirada de Uvira, una ciudad que habían tomado el año anterior. La organización argumentó entonces que se trataba de un gesto de buena voluntad hacia las negociaciones internacionales destinadas a resolver el conflicto en el este de la República Democrática del Congo. No obstante, el M23 denunció posteriormente supuestos abusos cometidos por el Ejército en esa localidad tras la retirada.

La situación de seguridad en el este del país se agravó desde 2025, año en el que el M23 tomó el control de extensas zonas en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas Goma y Bukavu, que son las capitales de ambas provincias, tal como reportó Europa Press. Ese avance insurgente intensificó la tensión entre Kinshasa y el Gobierno de Ruanda y precipitó la apertura de negociaciones para evitar un escalamiento aún mayor del conflicto regional.

Los esfuerzos actuales forman parte de una serie de iniciativas diplomáticas que involucran tanto a actores africanos como a Naciones Unidas, y que buscan frenar la violencia que afecta a millones de civiles en la zona oriental de República Democrática del Congo. Tras el acuerdo alcanzado en Qatar respecto al mecanismo de monitorización, la propuesta de alto el fuego de Luanda representa un nuevo intento de consolidar una tregua efectiva y de facilitar las condiciones para un proceso de paz más amplio y duradero.

Por el momento, la expectativa recae en el pronunciamiento de las partes involucradas ante la invitación de Angola. La continuidad de los enfrentamientos y las denuncias cruzadas entre el Gobierno y el M23 subrayan la fragilidad del proceso, mientras la comunidad internacional mantiene la vigilancia sobre el desarrollo de los acontecimientos y la implementación de las medidas acordadas en instancias previas.

El despliegue de la MONUSCO en Uvira ha sido interpretado como un paso relevante para el control de la situación y la supervisión directa de un cese efectivo de las hostilidades en una región marcada por años de conflicto armado. La evolución de la propuesta de Angola y la respuesta de los actores involucrados marcarán los próximos pasos en el complejo escenario político y de seguridad en el este de República Democrática del Congo.