Alemania exige la dimisión de la relatora de la ONU para Palestina por sus comentarios "inapropiados"

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, anunció que su país llevará a instancias internacionales una denuncia contra Francesca Albanese y rechazó que la relatora sea independiente o experta en el tema de los Territorios Ocupados Palestinos. Según consignó el medio, Francia presentará una queja formal durante una próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sumando preocupaciones por comentarios recientes y otras posturas adoptadas por Albanese que han generado controversia a nivel internacional.

De acuerdo con la información publicada por la agencia, Alemania también reclamó que Albanese deje su cargo de relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados. Johann Wadephul, titular de la diplomacia alemana, manifestó en un comunicado su respeto por el sistema de relatores independientes de la ONU, pero calificó de insostenible su permanencia después de considerar reiterados los comentarios inapropiados de la funcionaria y condenó de forma directa sus recientes declaraciones sobre Israel. Wadephul formalizó su solicitud a través de una publicación en redes sociales, en la que enfatizó la gravedad de las expresiones pronunciadas por Albanese durante su intervención en un evento en Doha, capital de Qatar.

Estas demandas se produjeron a raíz del discurso pronunciado por Albanese en el marco de una actividad organizada por la cadena Al Yazira en Doha. En ese mensaje, disponible también en sus plataformas personales, Albanese declaró que, "como humanidad, tenemos un enemigo común y libertades comunes". Posteriormente, aclaró que sus palabras hacían referencia al sistema que, a su juicio, "ha permitido el genocidio en Palestina", y sostuvo que no aludía a Israel como nación directamente. Entre otros puntos, Albanese señaló la responsabilidad del contexto internacional, mencionando que "en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo ha armado, le ha dado excusas políticas, refugio político y apoyo económico y financiero".

Según informó el medio, las últimas intervenciones de Albanese formaron parte de una serie de controversias previas, incluyendo la justificación de los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023, la utilización del término “lobby judío” y la realización de comparaciones entre el Estado de Israel y el Tercer Reich. El canciller francés, Barrot, definió a la relatora como “una activista política que incita a sectores del odio que desmerecen la causa del pueblo palestino”, y cuestionó la imparcialidad y preparación profesional de Albanese en su función de observadora internacional.

El medio consignó también que las declaraciones de las autoridades de Francia y Alemania fortalecen el llamado europeo a revisar los criterios de selección y supervisión de los relatores independientes de Naciones Unidas, tomando como ejemplo las repercusiones derivadas de los comentarios y posturas de Albanese. Wadephul reiteró su condena hacia los recientes comentarios emitidos por la relatora durante el acto en la capital qatarí, mientras que la cancillería francesa subrayó su intención de trasladar la preocupación a los organismos internacionales pertinentes en busca de consecuencias institucionales.

Además, la situación actual abre un debate en torno a la permanencia de Albanese en su cargo, así como a los límites de la independencia de los expertos de Naciones Unidas en torno al conflicto israelí-palestino. Las respuestas diplomáticas conocidas hasta el momento reflejan la tensión política existente por las posiciones manifestadas en torno a los acontecimientos relacionados con Palestina e Israel, según detalló la información disponible.